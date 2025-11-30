НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Напрежение в съда заради „Исторически парк“: Спорят за компетентност и депутатски имунитет

          0
          68
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Вече повече от три часа продължава съдебното заседание по искането на прокуратурата във връзка с казуса „Исторически парк“. Според тезата на държавното обвинение, всеки един от привлечените към отговорност е изпълнявал специфична роля в схемата. Сред обвиняемите фигурират адвокат, счетоводител, строители, главният архитект на община Ветрино, както и още един мъж, заемащ по-ниско ниво в йерархията спрямо останалите.

          - Реклама -

          Защитата на задържаните отправи искане делото да бъде прекратено в Софийския градски съд и да бъде изпратено по компетентност във Варненския окръжен съд. От прокуратурата обаче категорично възразиха срещу това искане, заявявайки, че в престъпната група има установено лице с имунитет, което налага делото да се гледа в столицата. Името на въпросното лице не бе официално съобщено в съдебната зала.

          Преди дни Ивелин Михайлов, който е пряко свързан с „Исторически парк“ и към настоящия момент е народен представител, заяви публично, че няма да се откаже от имунитета си, ако той му бъде поискан. Обвинението твърди, че по случая има десетки пострадали граждани. Те са инвестирали средства в парка с обещанието да получат имоти, но впоследствие не са получили нито собствеността, нито парите им са били възстановени.

          В съдебната зала присъстват и народни представители от партия „Величие“. Очаква се решението на магистратите по казуса.

          Вече повече от три часа продължава съдебното заседание по искането на прокуратурата във връзка с казуса „Исторически парк“. Според тезата на държавното обвинение, всеки един от привлечените към отговорност е изпълнявал специфична роля в схемата. Сред обвиняемите фигурират адвокат, счетоводител, строители, главният архитект на община Ветрино, както и още един мъж, заемащ по-ниско ниво в йерархията спрямо останалите.

          - Реклама -

          Защитата на задържаните отправи искане делото да бъде прекратено в Софийския градски съд и да бъде изпратено по компетентност във Варненския окръжен съд. От прокуратурата обаче категорично възразиха срещу това искане, заявявайки, че в престъпната група има установено лице с имунитет, което налага делото да се гледа в столицата. Името на въпросното лице не бе официално съобщено в съдебната зала.

          Преди дни Ивелин Михайлов, който е пряко свързан с „Исторически парк“ и към настоящия момент е народен представител, заяви публично, че няма да се откаже от имунитета си, ако той му бъде поискан. Обвинението твърди, че по случая има десетки пострадали граждани. Те са инвестирали средства в парка с обещанието да получат имоти, но впоследствие не са получили нито собствеността, нито парите им са били възстановени.

          В съдебната зала присъстват и народни представители от партия „Величие“. Очаква се решението на магистратите по казуса.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Украинската делегация е пристигнала в САЩ за преговори по мирния план на Тръмп

          Екип Евроком -
          Делегация от Украйна, ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, пристигна днес в Съединените щати, съобщава Politico. Основната цел...
          Общество

          Зимата дойде: 10 см сняг натрупа в Пампорово, пътищата са проходими

          Екип Евроком -
          Снежната покривка в зимния курорт Пампорово вече достига десет сантиметра. Информацията бе потвърдена от станцията на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст в...
          Политика

          Христо Мутафчиев: Предвиденият ръст в бюджета за култура за 2026 г. е само привиден

          Екип Евроком -
          Напрежението в културния сектор ескалира след представянето на проектобюджета за 2026 година, което доведе до събирането на десетки творци пред Министерството на културата. Представителите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions