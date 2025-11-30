Вече повече от три часа продължава съдебното заседание по искането на прокуратурата във връзка с казуса „Исторически парк“. Според тезата на държавното обвинение, всеки един от привлечените към отговорност е изпълнявал специфична роля в схемата. Сред обвиняемите фигурират адвокат, счетоводител, строители, главният архитект на община Ветрино, както и още един мъж, заемащ по-ниско ниво в йерархията спрямо останалите.

Защитата на задържаните отправи искане делото да бъде прекратено в Софийския градски съд и да бъде изпратено по компетентност във Варненския окръжен съд. От прокуратурата обаче категорично възразиха срещу това искане, заявявайки, че в престъпната група има установено лице с имунитет, което налага делото да се гледа в столицата. Името на въпросното лице не бе официално съобщено в съдебната зала.

Преди дни Ивелин Михайлов, който е пряко свързан с „Исторически парк“ и към настоящия момент е народен представител, заяви публично, че няма да се откаже от имунитета си, ако той му бъде поискан. Обвинението твърди, че по случая има десетки пострадали граждани. Те са инвестирали средства в парка с обещанието да получат имоти, но впоследствие не са получили нито собствеността, нито парите им са били възстановени.

В съдебната зала присъстват и народни представители от партия „Величие“. Очаква се решението на магистратите по казуса.