Проектобюджетът за 2026 година не е оттеглен, а се намира в етап на преработване. Това разяснение направи бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова по време на гостуването си в студиото на „Опорни хора“.

Според Киселова, след проведените протести, председателят на най-голямата по численост парламентарна група е изразил желание темпото на работа да бъде забавено. Целта е да се постигне необходимият консенсус между различните страни.

„За да може да се търси баланс на интереси между различни съсловия и социални групи, които не са доволни от заложените цифри. Eдни не са доволни, защото им се вдигат осигуровки. На други – мотивът за протеста беше, защото не им се вдигат заплатите“, коментира Киселова пред Bulgaria ON AIR.

Тя изрази мнение, че общественото напрежение не е изненада, като подчерта, че недоволството надхвърля конкретните финансови параметри.

„Протестът не беше срещу проекта за бюджет. Или поне не беше единственото основание. В обществото в последно време се натрупа сериозно напрежение, и то е по различни причини. Голяма част от хората, които бяха на площада, бяха недоволни и обединени от едно – това управление не ни харесва. Напрежението е очаквано. Нормално е да има протести. Въпросът е тези протести да не са свързани само и единствено с политически провокации“, анализира ситуацията бившият председател на парламента.

В рамките на разговора, на въпрос на водещата Ганиела Ангелова относно личните ѝ чувства след ротацията ѝ от поста председател на Народното събрание, Киселова бе категорична.

„Място за обида няма. Разбирането – и моето лично, и на нашата парламентарна група, е, че НС трябва да се върне към нормалното си функциониране и аз показах, че с диалог с всички парламентарни групи функционирането на парламента е възможно“, заяви тя.