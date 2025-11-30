НА ЖИВО
          Наталия Киселова: Проектобюджет 2026 се преработва, напрежението в обществото беше очаквано

          Снимка: БГНЕС
          Проектобюджетът за 2026 година не е оттеглен, а се намира в етап на преработване. Това разяснение направи бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова по време на гостуването си в студиото на „Опорни хора“.

          Според Киселова, след проведените протести, председателят на най-голямата по численост парламентарна група е изразил желание темпото на работа да бъде забавено. Целта е да се постигне необходимият консенсус между различните страни.

          „За да може да се търси баланс на интереси между различни съсловия и социални групи, които не са доволни от заложените цифри. Eдни не са доволни, защото им се вдигат осигуровки. На други – мотивът за протеста беше, защото не им се вдигат заплатите“, коментира Киселова пред Bulgaria ON AIR.

          Тя изрази мнение, че общественото напрежение не е изненада, като подчерта, че недоволството надхвърля конкретните финансови параметри.

          „Протестът не беше срещу проекта за бюджет. Или поне не беше единственото основание. В обществото в последно време се натрупа сериозно напрежение, и то е по различни причини. Голяма част от хората, които бяха на площада, бяха недоволни и обединени от едно – това управление не ни харесва. Напрежението е очаквано. Нормално е да има протести. Въпросът е тези протести да не са свързани само и единствено с политически провокации“, анализира ситуацията бившият председател на парламента.

          В рамките на разговора, на въпрос на водещата Ганиела Ангелова относно личните ѝ чувства след ротацията ѝ от поста председател на Народното събрание, Киселова бе категорична.

          „Място за обида няма. Разбирането – и моето лично, и на нашата парламентарна група, е, че НС трябва да се върне към нормалното си функциониране и аз показах, че с диалог с всички парламентарни групи функционирането на парламента е възможно“, заяви тя.

          1 коментар

          1. Нада-Киселицата, известна проста ГРОЗОТИЯ, вместо да си направи сепуко, разнася воня на казанлъшка мекица!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

