      неделя, 30.11.25
          Икономика

          ОПЕК+ запазва квотите за добив на петрол за началото на 2026 г.

          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Петролният алианс ОПЕК+ взе решение да запази непроменени квотите за добив на „черно злато“ за първото тримесечие на 2026 година. Това се случва на фона на пускането на пазара на близо 2,9 милиона барела дневно, считано от април 2025 година. Информацията бе потвърдена от Ройтерс след проведената среща на министрите от групата.

          Организацията е дала зелена светлина на нов механизъм за оценка на максималния производствен капацитет на държавите членки. Този инструмент ще послужи за дефиниране на базовите нива на производство, които ще влязат в сила от 2027 година и спрямо които ще се изчисляват бъдещите производствени цели.

          Темата е обект на дискусии в рамките на ОПЕК+ от години, като намирането на консенсус се оказва предизвикателство. Причината са разнопосочните интереси на членовете – държави като Обединените арабски емирства са увеличили капацитета си и настояват за по-високи квоти. В същото време други членове, сред които африканските страни, регистрират спад в производствения си капацитет, но категорично възразяват срещу редуцирането на квотите им. Припомняме, че именно поради несъгласие с определените производствени квоти, Ангола напусна групата през 2024 година, уточнява БТА, позовавайки се на Ройтерс.

          ТВ "ЕВРОКОМ"

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

