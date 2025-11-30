НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          От 1 декември: Ограничават достъпа на замърсяващи автомобили в центъра на София

          1
          150
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          От понеделник, 1 декември, влизат в сила ограниченията, свързани с нискоемисионната зона за моторни превозни средства в София, припомня БГНЕС. Забраната за навлизане в централните части на столицата засяга най-замърсяващите автомобили, попадащи в първа и втора екологична група. Мярката ще бъде активна през целия зимен сезон, като крайният срок е 28 февруари 2026 г.

          - Реклама -

          Въвеждането на ограничението цели редуциране на нивата на замърсяване на въздуха през зимата и осигуряване на по-чиста градска среда. През настоящия сезон нововъведението е, че обхватът на нискоемисионната зона е разширен и включва по-голяма територия извън познатия „малък ринг“.

          Зоната на „малкия ринг“, в която достъпът за коли от първа и втора екогрупа е забранен, обхваща пространството между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

          Така нареченият „голям ринг“ е заключен между следните пътни артерии: бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, ул. „Хенрик Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Ев. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

          Важно уточнение за водачите е, че самите гранични булеварди не попадат в забранителния обхват на нискоемисионната зона. Движението на всички видове превозни средства по тях е разрешено без ограничения. За улеснение на шофьорите са поставени съответните указателни табели.

          Контролът по спазването на забраната ще се осъществява чрез система от 180 камери, монтирани на входно-изходните точки на двата ринга.

          От понеделник, 1 декември, влизат в сила ограниченията, свързани с нискоемисионната зона за моторни превозни средства в София, припомня БГНЕС. Забраната за навлизане в централните части на столицата засяга най-замърсяващите автомобили, попадащи в първа и втора екологична група. Мярката ще бъде активна през целия зимен сезон, като крайният срок е 28 февруари 2026 г.

          - Реклама -

          Въвеждането на ограничението цели редуциране на нивата на замърсяване на въздуха през зимата и осигуряване на по-чиста градска среда. През настоящия сезон нововъведението е, че обхватът на нискоемисионната зона е разширен и включва по-голяма територия извън познатия „малък ринг“.

          Зоната на „малкия ринг“, в която достъпът за коли от първа и втора екогрупа е забранен, обхваща пространството между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

          Така нареченият „голям ринг“ е заключен между следните пътни артерии: бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, ул. „Хенрик Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Ев. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

          Важно уточнение за водачите е, че самите гранични булеварди не попадат в забранителния обхват на нискоемисионната зона. Движението на всички видове превозни средства по тях е разрешено без ограничения. За улеснение на шофьорите са поставени съответните указателни табели.

          Контролът по спазването на забраната ще се осъществява чрез система от 180 камери, монтирани на входно-изходните точки на двата ринга.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украинската делегация е пристигнала в САЩ за преговори по мирния план на Тръмп

          Екип Евроком -
          Делегация от Украйна, ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, пристигна днес в Съединените щати, съобщава Politico. Основната цел...
          Общество

          Зимата дойде: 10 см сняг натрупа в Пампорово, пътищата са проходими

          Екип Евроком -
          Снежната покривка в зимния курорт Пампорово вече достига десет сантиметра. Информацията бе потвърдена от станцията на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст в...
          Политика

          Христо Мутафчиев: Предвиденият ръст в бюджета за култура за 2026 г. е само привиден

          Екип Евроком -
          Напрежението в културния сектор ескалира след представянето на проектобюджета за 2026 година, което доведе до събирането на десетки творци пред Министерството на културата. Представителите...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions