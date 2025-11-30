От понеделник, 1 декември, влизат в сила ограниченията, свързани с нискоемисионната зона за моторни превозни средства в София, припомня БГНЕС. Забраната за навлизане в централните части на столицата засяга най-замърсяващите автомобили, попадащи в първа и втора екологична група. Мярката ще бъде активна през целия зимен сезон, като крайният срок е 28 февруари 2026 г.

Въвеждането на ограничението цели редуциране на нивата на замърсяване на въздуха през зимата и осигуряване на по-чиста градска среда. През настоящия сезон нововъведението е, че обхватът на нискоемисионната зона е разширен и включва по-голяма територия извън познатия „малък ринг“.

Зоната на „малкия ринг“, в която достъпът за коли от първа и втора екогрупа е забранен, обхваща пространството между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

Така нареченият „голям ринг“ е заключен между следните пътни артерии: бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, ул. „Хенрик Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Ев. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

Важно уточнение за водачите е, че самите гранични булеварди не попадат в забранителния обхват на нискоемисионната зона. Движението на всички видове превозни средства по тях е разрешено без ограничения. За улеснение на шофьорите са поставени съответните указателни табели.

Контролът по спазването на забраната ще се осъществява чрез система от 180 камери, монтирани на входно-изходните точки на двата ринга.