Папа Лъв XIV отслужи своята първа литургия на турска земя пред хиляди вярващи в Истанбул. Денят на Светия отец премина под знака на диалога с православието, като по време на срещите си с религиозни лидери той акцентира върху необходимостта от християнско единство в световен мащаб.

- Реклама -

Кулминация на посещението бе подписването на съвместна декларация с Вселенския патриарх. „С голяма радост приветстваме Ваше Светейшество като брат и подновяваме ангажимента на нашите сестрински църкви да работим заедно за провъзгласяването на добрата новина за спасението, донасяйки мир и помирение в света“, заяви патриарх Вартоломей.

От своя страна главата на Римокатолическата църква отговори: „Сигурен съм, че нашата среща ще помогне за укрепване на връзките на нашето приятелство, които започнаха да се задълбочават още при първата ни среща в началото на моето служение като епископ на Рим“.

Литургията, на която папата призова за обединение на религиите и народите, се проведе пред близо 4000 души. По-рано през деня Лъв XIV посети джамията „Султан Ахмет“, известна още като „Синята джамия“. В знак на уважение към домакините, той събу обувките си на входа, но за разлика от своя предшественик папа Франциск, не отправи молитва в мюсюлманския храм.

Знаково бе решението на папата да не посети намиращата се в близост базилика „Света София“. Това е първият случай от 60 години насам, в който ръководител на Римокатолическата църква е в града, но пропуска да влезе в един от най-символните християнски храмове. Причината за този отказ е трансформирането на базиликата в джамия преди 5 години – акт, за който Лъв XIV по-рано е изразявал своята тъга.

Програмата на папата включваше и посещение на сирийската православна църква „Мор Ефрем“, която е известна като първата християнска църква, построена в новата история на Турция. Светият отец се присъедини и към молитвата в православния храм „Свети Георги“ в квартал „Фенер“.

„Визитата му осигурява добро взаимодействие между религиите“, коментира атмосферата в града Мухамед Хамза, сирийски турист в Истанбул.