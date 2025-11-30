НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Папа Лъв XIV с историческа литургия в Истанбул и знаков отказ да влезе в „Света София“

          0
          58
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Папа Лъв XIV отслужи своята първа литургия на турска земя пред хиляди вярващи в Истанбул. Денят на Светия отец премина под знака на диалога с православието, като по време на срещите си с религиозни лидери той акцентира върху необходимостта от християнско единство в световен мащаб.

          - Реклама -

          Кулминация на посещението бе подписването на съвместна декларация с Вселенския патриарх. „С голяма радост приветстваме Ваше Светейшество като брат и подновяваме ангажимента на нашите сестрински църкви да работим заедно за провъзгласяването на добрата новина за спасението, донасяйки мир и помирение в света“, заяви патриарх Вартоломей.

          От своя страна главата на Римокатолическата църква отговори: „Сигурен съм, че нашата среща ще помогне за укрепване на връзките на нашето приятелство, които започнаха да се задълбочават още при първата ни среща в началото на моето служение като епископ на Рим“.

          Литургията, на която папата призова за обединение на религиите и народите, се проведе пред близо 4000 души. По-рано през деня Лъв XIV посети джамията „Султан Ахмет“, известна още като „Синята джамия“. В знак на уважение към домакините, той събу обувките си на входа, но за разлика от своя предшественик папа Франциск, не отправи молитва в мюсюлманския храм.

          Знаково бе решението на папата да не посети намиращата се в близост базилика „Света София“. Това е първият случай от 60 години насам, в който ръководител на Римокатолическата църква е в града, но пропуска да влезе в един от най-символните християнски храмове. Причината за този отказ е трансформирането на базиликата в джамия преди 5 години – акт, за който Лъв XIV по-рано е изразявал своята тъга.

          Програмата на папата включваше и посещение на сирийската православна църква „Мор Ефрем“, която е известна като първата християнска църква, построена в новата история на Турция. Светият отец се присъедини и към молитвата в православния храм „Свети Георги“ в квартал „Фенер“.

          „Визитата му осигурява добро взаимодействие между религиите“, коментира атмосферата в града Мухамед Хамза, сирийски турист в Истанбул.

          Папа Лъв XIV отслужи своята първа литургия на турска земя пред хиляди вярващи в Истанбул. Денят на Светия отец премина под знака на диалога с православието, като по време на срещите си с религиозни лидери той акцентира върху необходимостта от християнско единство в световен мащаб.

          - Реклама -

          Кулминация на посещението бе подписването на съвместна декларация с Вселенския патриарх. „С голяма радост приветстваме Ваше Светейшество като брат и подновяваме ангажимента на нашите сестрински църкви да работим заедно за провъзгласяването на добрата новина за спасението, донасяйки мир и помирение в света“, заяви патриарх Вартоломей.

          От своя страна главата на Римокатолическата църква отговори: „Сигурен съм, че нашата среща ще помогне за укрепване на връзките на нашето приятелство, които започнаха да се задълбочават още при първата ни среща в началото на моето служение като епископ на Рим“.

          Литургията, на която папата призова за обединение на религиите и народите, се проведе пред близо 4000 души. По-рано през деня Лъв XIV посети джамията „Султан Ахмет“, известна още като „Синята джамия“. В знак на уважение към домакините, той събу обувките си на входа, но за разлика от своя предшественик папа Франциск, не отправи молитва в мюсюлманския храм.

          Знаково бе решението на папата да не посети намиращата се в близост базилика „Света София“. Това е първият случай от 60 години насам, в който ръководител на Римокатолическата църква е в града, но пропуска да влезе в един от най-символните християнски храмове. Причината за този отказ е трансформирането на базиликата в джамия преди 5 години – акт, за който Лъв XIV по-рано е изразявал своята тъга.

          Програмата на папата включваше и посещение на сирийската православна църква „Мор Ефрем“, която е известна като първата християнска църква, построена в новата история на Турция. Светият отец се присъедини и към молитвата в православния храм „Свети Георги“ в квартал „Фенер“.

          „Визитата му осигурява добро взаимодействие между религиите“, коментира атмосферата в града Мухамед Хамза, сирийски турист в Истанбул.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски назначи Оксана Маркарова за свой съветник по възстановяването

          Екип Евроком -
          Украинският държавен глава Володимир Зеленски обяви назначаването на бившия посланик на Украйна в Съединените американски щати Оксана Маркарова на нова ключова позиция. Тя поема...
          Война

          Джефри Сакс: Изходът от конфликта в Украйна е в ръцете на Вашингтон

          Екип Евроком -
          Професорът от Колумбийския университет Джефри Сакс отново насочи общественото внимание към себе си с остра критика относно управлението в Киев и геополитическата стратегия на...
          Война

          Зеленски: Реалистично е да се сложи край на войната с достойнство в следващите дни

          Владимир Висоцки -
          Благодарение на засилената дипломатическа активност е напълно възможно в рамките на следващите дни да бъдат финализирани стъпките, необходими за приключване на войната с достойнство....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions