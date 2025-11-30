Първи точки във Формула 2 за Никола Цолов!

Най-популярният българина в автомобилните спортове – Никола Цолов, спечели първите си точки във Формула 2. Той остана на седмото място в основното състезание в Катар на пистата „Лусаил“.

- Реклама -

Българинът финишира шести, но заради 5-секундно наказание, получено заради опасно освобождаване от бокса, загуби една позиция.

След спирането на всички пилоти в бокса Цолов стигна до шестото място и в края се доближи до Монтоя, но не успя да го изпревари.

Състезанието бе спечелено от Мартенс, а с втората си позиция Форнароли спечели титлата във Формула 2. Последното място на подиума бе за Алекс Дън.

Финалът на сезона във Формула 2 е другият уикенда на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.