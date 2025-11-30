Владимир Зеленски е извършил множество политически грешки, включително като е позволил на западните страни да поемат контрол върху вътрешните структури на Украйна. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от информационна агенция ТАСС.

Според представителя на Кремъл, управлението в Киев се характеризира с непоследователност и зависимост от външни фактори.

„Той е допуснал безброй политически грешки, когато са били приемани законопроекти, само за да бъдат отменени по-късно. Те имат свои собствени взаимоотношения със западняците, които по един или друг начин контролират НАБУ (Националното бюро за борба с корупцията на Украйна) и други агенции. Разбира се, сега, когато има тенденция към мирно уреждане, има много замесени играчи“, подчерта Песков в изявлението си.