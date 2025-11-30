На 20 ноември атмосфера на напрежение обхвана президентския дворец в Киев. Володимир Зеленски седна пред около 200 членове на парламентарната си фракция, придружен от своя влиятелен началник на кабинета и близък довереник Андрий Ермак. Срещата беше свикана спешно след разкрития на антикорупционните агенции НАБУ и САПО, които дни по-рано стартираха мащабно разследване срещу висши служители от администрацията на президента. Обвиненията касаят отклоняване и пране на 100 милиона долара от държавната компания за атомна енергия. Скандалът вече доведе до оставките на двама министри, а близък сътрудник на държавния глава напусна страната.

По време на заседанието напрежението ескалира, когато депутатката Маряна Безугла призова за отстраняването на Ермак, превърнал се в обект на остри критики с проточването на войната. Присъстващ на срещата споделя: „Андрий се изчервяваше от срам. Съжалих го, защото беше денят преди рождения му ден.“ Въпреки подкрепата от други депутати за искането на Безугла, тогава Зеленски категорично защити своя съветник.

Ситуацията обаче претърпя рязък обрат само седмица по-късно. След изненадващи обиски в офиса и дома на Ермак от страна на антикорупционните органи, президентът обяви в социалните мрежи, че началникът на кабинета му е подал оставка. Говорител на Ермак уточни, че той сътрудничи на разследването и към момента не е привлечен като заподозрян.

Политическата криза се задълбочава от тежката ситуация на фронта. Ключовият логистичен център Покровск бе превзет от руските войски по-рано през ноември, а мирните преговори, водени доскоро от Ермак, се възприемат от мнозина като капитулация. Александър Мережко, председател на комисията по външни работи и депутат от партията на Зеленски, коментира пред The Sunday Times: „Мисля, че беше в интерес на президента и страната поне да отстранят от длъжност Ермак, докато тече разследването. Той беше добър началник на кабинета, но това не бива да хвърля сянка върху президента, особено когато се водят толкова сериозни мирни преговори.“

Зеленски реагира бързо, назначавайки секретаря по национална сигурност Рустем Умеров на мястото на Ермак в преговорния процес, като Умеров незабавно замина за САЩ.

Разследването за корупция, продължило тайно над 15 месеца, разкрива схема за изнудване на изпълнители на „Енергоатом“ за подкупи в размер на до 15%. Според разследващите, престъпната мрежа е ръководена от Тимур Миндич, съсобственик на продуцентска компания, основана от Зеленски. Миндич е избягал в Израел часове преди обиските.

Енергийната криза допълнително нажежава обстановката. Кира Рудик, лидер на опозиционната партия „Холос“, сподели, че провежда срещи в хотелски фоайета поради липса на ток в офиса ѝ. „Имаше толкова много болезнени неща в тези записи“, казва тя, визирайки подслушаните разговори. „Например, те говореха за това как не трябва да изграждаме защита за нашата енергийна инфраструктура. Казаха, че това е загуба на пари.“ Тя допълва с разочарование: „Много е болезнено да си помислим, че цялото това доверие от световните лидери и от украинския народ, които всички работеха заедно за доброто на Украйна, се използва от тесен кръг на президента за създаване на тази мащабна корупционна схема. Изправени сме пред невероятно тежка зима.“

Петро Порошенко, бивш президент и лидер на „Европейска солидарност“, призова за оставката на всички свързани с Ермак, заявявайки: „Компрометираното правителство също трябва да си отиде.“ Опозицията настоява за съставяне на правителство на националното единство. Макар и да нямат нужното мнозинство за вот на недоверие, идеята намира почва и сред управляващите. Източник от „Слуга на народа“ признава, че „повече от четирима“ депутати обмислят да напуснат партията, което при крехкото мнозинство може да дестабилизира властта.

Общественото недоволство също расте. На площад Майдан в Киев, Никита, 27-годишен командир на взвод, определи предложената мирна сделка като „предателство“. „Няма нищо добро в тази сделка за Украйна“, казва той. „Колко хора трябваше да умрат за тази сделка?“ Военният изрази гняв и от корупционните разкрития: „Моето подразделение дори няма достатъчно пари, но все още намират начини да забогатеят.“ Васил Пазиняк, лекар от Киев, нарече президента „мафиотски бос“.

Възможна алтернатива се вижда в лицето на Валерий Залужни, бившият главнокомандващ, освободен от поста си през февруари 2024 г. Проучване от октомври сочи, че той би могъл да победи Зеленски на избори. Въпреки това, близки до генерала се съмняват, че той ще се кандидатира. В статия за „Телеграф“, Залужни призова за „укрепване на основите на правосъдието чрез борба с корупцията“, но не коментира политическите си амбиции.

Въпреки сътресенията, Кира Рудик подчертава, че фокусът остава върху оцеляването на държавата: „Тези обвинения в корупция са болезнени. Но не говорим за избори или нещо подобно, защото всички знаем, че трябва да се концентрираме върху нещо, което е много по-спешно. Оцеляването.“