      неделя, 30.11.25
          Продават за 25 000 лева смазания Мерцедес от катастрофата на булевард „Тодор Александров“

          Снимка: Facebook
          Автомобилът, с който млад шофьор самокатастрофира тежко в стълб на столичния булевард „Тодор Александров“, е обявен за продан срещу сумата от 25 000 лева. Обявата за продажба на превозното средство на части се появи в специализирана Facebook група за любители на марката „Мерцедес“. Според потребители в социалната мрежа, публикацията е направена лично от водача на автомобила.

          Пътнотранспортното произшествие стана пред сградата на бившето кино „Арена“. Впоследствие в групата „Катастрофи в София“ беше разпространена снимка, на която се вижда младеж, позиращ с неприличен жест (среден пръст) до смачканите ламарини на колата.

          Твърди се, че лицето на снимката е Нидал Мохамад, който е и въпросният шофьор. В коментари под публикациите той отрича да е управлявал автомобила по време на инцидента, изтъквайки, че снимката с него до останките не е доказателство за това кой е бил зад волана. Въпреки тези твърдения, обявата за продажбата бе публикувана именно от профил със същото име, като по-късно бе изтрита.

          В текста към премахнатата обява авторът бе написал: „Моля без излишни коментари, който разбира знае колко струват частите по нея“.

          По информация на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), водачът е на 19-годишна възраст. Той е единственият пострадал при тежкия инцидент, при който ударът е бил толкова силен, че уличният стълб е навлязъл в купето почти до пасажерската седалка на мерцедеса.

