Валежите в страната постепенно отслабват, като днес се очакват само в планинските райони и крайните северозападни части. Над 1200 метра надморска височина дъждът ще се примесва със сняг, но в хода на деня облачността ще намалява. Температурите ще се задържат в интервала между 5° и 10°, по Черноморието ще достигнат до 12-13°, а в столицата термометрите ще показват около 6°.

До полунощ валежите в планините ще спрат окончателно, а през нощта облачността в Западна България ще се разсее значително. Утре сутринта в равнините ще има условия за образуване на мъгли. Минималните температури ще бъдат около и малко над нулата, като за София се очаква стойност около минус 1°.

Понеделникът ще донесе слънчево време и леко повишение на температурите. Максималните стойности ще варират между 9° и 14°, в София – около 10°. Още преди обяд облачността над Североизточна България ще намалее, установявайки ясно време над цялата страна.

В планините ще се задържи ветровито със силен северозападен вятър. Преди обяд там облачността ще остане значителна с прехвърчащ сняг на отделни места, но по-късно през деня ще се разкъса.

През следващите дни вятърът ще утихне. Сутрешните температури ще гравитират около нулата, а дневните ще се запазят между 9° и 14°. Промяна в обстановката се очаква в сряда и четвъртък, когато облачността отново ще стане значителна. На места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Въпреки това сутрешните температури ще се повишат с 4-5 градуса.

Сериозно влошаване на времето се прогнозира за петък, когато валежите ще обхванат цялата страна, придружени от много силен вятър.