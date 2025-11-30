НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Прогноза за времето: Слънчево начало на седмицата, валежи и вятър се връщат от сряда

          0
          26
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Валежите в страната постепенно отслабват, като днес се очакват само в планинските райони и крайните северозападни части. Над 1200 метра надморска височина дъждът ще се примесва със сняг, но в хода на деня облачността ще намалява. Температурите ще се задържат в интервала между 5° и 10°, по Черноморието ще достигнат до 12-13°, а в столицата термометрите ще показват около 6°.

          - Реклама -

          До полунощ валежите в планините ще спрат окончателно, а през нощта облачността в Западна България ще се разсее значително. Утре сутринта в равнините ще има условия за образуване на мъгли. Минималните температури ще бъдат около и малко над нулата, като за София се очаква стойност около минус 1°.

          Понеделникът ще донесе слънчево време и леко повишение на температурите. Максималните стойности ще варират между 9° и 14°, в София – около 10°. Още преди обяд облачността над Североизточна България ще намалее, установявайки ясно време над цялата страна.

          В планините ще се задържи ветровито със силен северозападен вятър. Преди обяд там облачността ще остане значителна с прехвърчащ сняг на отделни места, но по-късно през деня ще се разкъса.

          През следващите дни вятърът ще утихне. Сутрешните температури ще гравитират около нулата, а дневните ще се запазят между 9° и 14°. Промяна в обстановката се очаква в сряда и четвъртък, когато облачността отново ще стане значителна. На места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Въпреки това сутрешните температури ще се повишат с 4-5 градуса.

          Сериозно влошаване на времето се прогнозира за петък, когато валежите ще обхванат цялата страна, придружени от много силен вятър.

          Валежите в страната постепенно отслабват, като днес се очакват само в планинските райони и крайните северозападни части. Над 1200 метра надморска височина дъждът ще се примесва със сняг, но в хода на деня облачността ще намалява. Температурите ще се задържат в интервала между 5° и 10°, по Черноморието ще достигнат до 12-13°, а в столицата термометрите ще показват около 6°.

          - Реклама -

          До полунощ валежите в планините ще спрат окончателно, а през нощта облачността в Западна България ще се разсее значително. Утре сутринта в равнините ще има условия за образуване на мъгли. Минималните температури ще бъдат около и малко над нулата, като за София се очаква стойност около минус 1°.

          Понеделникът ще донесе слънчево време и леко повишение на температурите. Максималните стойности ще варират между 9° и 14°, в София – около 10°. Още преди обяд облачността над Североизточна България ще намалее, установявайки ясно време над цялата страна.

          В планините ще се задържи ветровито със силен северозападен вятър. Преди обяд там облачността ще остане значителна с прехвърчащ сняг на отделни места, но по-късно през деня ще се разкъса.

          През следващите дни вятърът ще утихне. Сутрешните температури ще гравитират около нулата, а дневните ще се запазят между 9° и 14°. Промяна в обстановката се очаква в сряда и четвъртък, когато облачността отново ще стане значителна. На места в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Въпреки това сутрешните температури ще се повишат с 4-5 градуса.

          Сериозно влошаване на времето се прогнозира за петък, когато валежите ще обхванат цялата страна, придружени от много силен вятър.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Трагедия в София: 5-годишно момче загина след падане от блок в кв. „Света Троица“

          Екип Евроком -
          Тежък инцидент разтърси столичния квартал "Света Троица", където 5-годишно дете загуби живота си след падане от жилищен блок предаде вестник "24 часа". Сигналът за произшествието...
          Здраве

          Аптеки предупреждават: Хиляди пациенти може да останат без лекарства след Нова година

          Екип Евроком -
          Хиляди пациенти в България са изправени пред реалната заплаха да останат без достъп до необходимите им медикаменти след настъпването на Нова година. Причината за...
          Общество

          Смяната на лични карти поскъпва драстично от 2026 г., граждани бързат пред гишетата

          Владимир Висоцки -
          Хиляди български граждани се отправят към паспортните служби, за да подменят документите си за самоличност преди настъпването на новата година. Основният мотив за засиления...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions