НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Протест срещу Елеонора Митрофанова в Стара Загора въпреки отменената визита

          1
          147
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Неблагоприятните метеорологични условия в Стара Загора не успяха да спрат демонстрацията срещу руския посланик.

          - Реклама -

          Въпреки че посещението на Елеонора Митрофанова бе официално отменено, граждани се организираха и излязоха на протест срещу планираната ѝ визита. Недоволните се събраха пред залата, където дипломатът трябваше да проведе среща с обществеността.

          Първоначално обявената тема на събитието беше „Руско-българските взаимоотношения – минало, настояще и бъдеще“.

          Организаторите взеха решение да отменят визитата още преди дни, за да се избегнат потенциални провокации. Това обаче не спря гражданите, които присъстваха на мястото, за да изразят своята позиция срещу политиката на Кремъл.

          Неблагоприятните метеорологични условия в Стара Загора не успяха да спрат демонстрацията срещу руския посланик.

          - Реклама -

          Въпреки че посещението на Елеонора Митрофанова бе официално отменено, граждани се организираха и излязоха на протест срещу планираната ѝ визита. Недоволните се събраха пред залата, където дипломатът трябваше да проведе среща с обществеността.

          Първоначално обявената тема на събитието беше „Руско-българските взаимоотношения – минало, настояще и бъдеще“.

          Организаторите взеха решение да отменят визитата още преди дни, за да се избегнат потенциални провокации. Това обаче не спря гражданите, които присъстваха на мястото, за да изразят своята позиция срещу политиката на Кремъл.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украинската делегация е пристигнала в САЩ за преговори по мирния план на Тръмп

          Екип Евроком -
          Делегация от Украйна, ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, пристигна днес в Съединените щати, съобщава Politico. Основната цел...
          Общество

          Зимата дойде: 10 см сняг натрупа в Пампорово, пътищата са проходими

          Екип Евроком -
          Снежната покривка в зимния курорт Пампорово вече достига десет сантиметра. Информацията бе потвърдена от станцията на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст в...
          Политика

          Христо Мутафчиев: Предвиденият ръст в бюджета за култура за 2026 г. е само привиден

          Екип Евроком -
          Напрежението в културния сектор ескалира след представянето на проектобюджета за 2026 година, което доведе до събирането на десетки творци пред Министерството на културата. Представителите...

          1 коментар

          1. Протест срещу Елеонора Митрофанова в Стара Загора въпреки отменената визита
            Всеки хищник иска своето! И вие! Иде сверен студ!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions