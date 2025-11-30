Неблагоприятните метеорологични условия в Стара Загора не успяха да спрат демонстрацията срещу руския посланик.

Въпреки че посещението на Елеонора Митрофанова бе официално отменено, граждани се организираха и излязоха на протест срещу планираната ѝ визита. Недоволните се събраха пред залата, където дипломатът трябваше да проведе среща с обществеността.

Първоначално обявената тема на събитието беше „Руско-българските взаимоотношения – минало, настояще и бъдеще“.

Организаторите взеха решение да отменят визитата още преди дни, за да се избегнат потенциални провокации. Това обаче не спря гражданите, които присъстваха на мястото, за да изразят своята позиция срещу политиката на Кремъл.