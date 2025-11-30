НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Радослав Кирилов и Карл Фабиен отпаднаха от групата на Левски за мача със Септември

          Двубоят стартира днес от 17:30 часа на стадион "Георги Аспарухов"

          0
          24
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 17-ия кръг на Първа лига срещу „Септември“. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в неделя, 30 ноември от 17:30 часа.

          - Реклама -

          Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

          Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 17-ия кръг на Първа лига срещу „Септември“. Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в неделя, 30 ноември от 17:30 часа.

          - Реклама -

          Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Далас сложи край на серията от загуби с успех срещу Ла Клипърс

          Николай Минчев -
          Далас Маверикс спечели визитата си на Лос Анджелис Клипърс със 114:110 точки (25:28, 24:28, 34:27, 31:27) в мач от редовния сезон в НБА. По...
          Футбол

          Асистенции на Меси и Алба класираха Интер Маями на финала в МЛС

          Николай Минчев -
          Интер Маями начело със звездата си Лионел Меси ще се изправи срещу Ванкувър Уайткапс и Томас Мюлер във финала на МЛС следващата събота във...
          Футбол

          Цветомир Найденов: Направихме сефтето, дет се вика…Евала

          Николай Минчев -
          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, се завърна с нов колоритен коментар в социалните мрежи. Той писа в часовете след успеха с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions