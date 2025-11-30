Радостин Василев във Фейсбук: Призовавам ви да се включите в протестите

В пост в социалната мрежа „Фейсбук“ Радостин Василев се обърна към последователите си с призив да се включат в социалните мрежи.
Във видеото той споменава, че това е протест на всички недоволни от Пеевски, Борисов и мутренизацията на България.
Следете Евроком, за да гледате на живо кадри от протеста утре.
