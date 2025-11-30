НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радостин Василев във Фейсбук: Призовавам ви да се включите в протестите

          0
          366
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Сподели
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком

          В пост в социалната мрежа „Фейсбук“ Радостин Василев се обърна към последователите си с призив да се включат в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Във видеото той споменава, че това е протест на всички недоволни от Пеевски, Борисов и мутренизацията на България.

          Следете Евроком, за да гледате на живо кадри от протеста утре.

          В пост в социалната мрежа „Фейсбук“ Радостин Василев се обърна към последователите си с призив да се включат в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Във видеото той споменава, че това е протест на всички недоволни от Пеевски, Борисов и мутренизацията на България.

          Следете Евроком, за да гледате на живо кадри от протеста утре.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Зимна обстановка: Сняг покри прохода „Петрохан“

          Екип Евроком -
          Сняг заваля на прохода "Петрохан", информира агенция "Фокус". Пътуващи споделят в социалните мрежи, че още в ранните сутрешните часове в района се е образувала...
          Икономика

          Борсите отчитат скок в цените на зеленчуците и олиото

          Екип Евроком -
          Сериозно повишение в цените на основните зеленчуци през последната седмица регистрират от Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ). Данните се базира на...
          Политика

          Асен Василев: Бюджетът налага „немски данъци на българските заплати“ и трябва да бъде изтеглен

          Владимир Висоцки -
          Предложеният държавен бюджет не подлежи на обикновена преработка, а трябва да бъде изтеглен изцяло, заяви съпредседателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions