Радостин Василев във Фейсбук: Призовавам ви да се включите в протестите

В пост в социалната мрежа „Фейсбук“ Радостин Василев се обърна към последователите си с призив да се включат в социалните мрежи.

- Реклама -

Във видеото той споменава, че това е протест на всички недоволни от Пеевски, Борисов и мутренизацията на България.

Следете Евроком, за да гледате на живо кадри от протеста утре.