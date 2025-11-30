НА ЖИВО
          Росен Желязков: Нямаме нови условия към Скопие, държим на договореното от 2022 г.

          Снимка: БГНЕС
          България не поставя нови или променени изисквания пред Република Северна Македония, а настоява за стриктното спазване на вече съгласуваните условия за стартиране на преговорите за членство в Европейския съюз. Тази позиция потвърди министър-председателят Росен Желязков пред медиите, отговаряйки на въпрос дали София би направила компромис с искането за вписване на българите в Конституцията на РСМ.

          Коментарът на премиера бе направен след участието му в ефира на Българското национално радио. Желязков отхвърли хипотезата за отстъпки с думите: „Не мисля, че изобщо има такъв разговор“. Той поясни, че страната ни няма неуредени двустранни въпроси със Скопие, като се позова на действащия Договор за добросъседство и подписания към него протокол.

          Относно факта, че въпросният протокол е атакуван пред Конституционния съд на РСМ, премиерът определи тези действия като част от „вътрешнополитическата хореография“ в западната ни съседка, която се демонстрира и пред Европейския съвет.

          Желязков бе категоричен, че българската позиция е в пълен синхрон с тази на Европейския съюз – РСМ трябва да приеме необходимите конституционни промени и да изпълнява разпоредбите на протокола, залегнали в компромисното предложение от 2022 г. „Ние не поставяме никакви различни условия от вече приетото решение от 2022 г. Ако властите в Скопие искат да бъдат част от ЕС, трябва да минат по този път“, заяви министър-председателят.

          На въпрос дали е възможен допълнителен двустранен протокол, който да гарантира на Скопие липсата на нови пречки по европейския път, Желязков подчерта, че няма по-голяма гаранция от единодушното решение на Народното събрание.

          „За колегите от Скопие трябва да е ясно, че ние стоим на тази позиция, защото тя е принципна. Няма да променим нищо – нито по отношение на превръщането ѝ в двустранен спор, нито в търсенето на невидими въздействия от международни играчи“, обобщи той.

