Премиерът Росен Желязков коментира напредналата работа по финализирането на промените в Бюджет 2026. Той потвърди, че кабинетът е получил всички предложения от страна на КНСБ, КТ „Подкрепа“ и работодателските организации, като в момента те се параметризират.

- Реклама -

По отношение на финансовата рамка министър-председателят заяви, че „от гледна точка на числата ще бъдем готови до утре и ще имаме отново разговори, за да се види дали увеличаването на разходната част и намаляването на приходната ще намери разбиране за това какво правим с дефицита“.

Желязков отправи сериозно предупреждение относно евентуалното оттегляне на финансовия план. „Ако тръгнем по процедурата за изтегляне на Бюджета съгласно процедурата по правилника на НС да оттеглим Бюджета с решение на МС, за което след това е необходимо решение на НС – това решение на НС след приет на първо гласуване на законопроект отнема поне 2 седмици работа в комисии. Това означава, че 2026 година трябва да влезем с удължителен Бюджет, за да могат да функционират системите“, обясни той.

Според него такъв сценарий няма да е най-подходящият подход, ако целта е единствено да се „удовлетвори разбирането, че оттеглянето е посипване на сол на главата на правителството“.

Запитан дали се притеснява от протестните действия, премиерът отговори, че те „са белег на демократичност в едно общество“. Той уточни, че макар протестите да не са хомогенни, управляващите се опитват да разберат всеки един от протестиращите, „без тези, които създават предпоставки за падането на кабинета“.

„В крайна сметка протестите са въпрос и на организация. Те са въпрос и на заявени искания и доколко политическите потоци на една пълноводна река биха могли да се обединят в едно русло“, коментира Желязков. Той допълни, че наблюдава „много политически оксиморони в исканията на протестиращите, за да може да се счита, че имаме хармонична енергия в една и съща посока“.

Министър-председателят увери, че в търсенето на гражданския мир правителството полага необходимите усилия той да бъде запазен. Желязков изрази оптимизъм, че са налице „всички възможности в рамките на месец декември да има Бюджет за 2026 година“.