Софийският градски съд (СГС) уважи искането на Софийска градска прокуратура (СГП) и наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на седем лица. Те са обвинени в престъпна дейност във връзка с мащабното разследване около „Исторически парк“.

- Реклама -

Повдигнатите обвинения срещу групата касаят дълъг период от време – от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. Според прокуратурата действията са се развивали на територията на София, Варна и други региони на страната. Разследващите твърдят, че задържаните са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на длъжностни присвоявания, финансови измами и изпиране на пари.

Действията по разследването се водят от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) под прекия надзор на СГП. Магистратите споделиха аргументите на държавното обвинение, че събраните до момента доказателства са напълно достатъчни за направата на обосновано предположение, че именно обвиняемите са извършители на престъпленията.

В мотивите си съдът посочи, че данните сочат към изградена схема на „финансова пирамида“. Граждани са били въвеждани в заблуждение да инвестират средства срещу обещания за висока възвръщаемост, като същевременно са били мотивирани да привличат нови инвеститори. Установено е, че част от вложените суми са били директно присвоявани, докато друга част са влагани в проекта, за да се осигури „по-голяма убедителност“ пред жертвите.

СГС прецени, че е налице реална опасност обвиняемите да извършат друго престъпление, поради което постанови постоянен арест за всичките седем души. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд, докато разследването по случая продължава.