      неделя, 30.11.25
          Общество

          Сдружение „БОЕЦ“ алармира: МВР подготвя палежи и провокации за протеста на 1 декември

          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Гражданското сдружение „БОЕЦ“ разпространи тревожна информация, според която Министерството на вътрешните работи (МВР) организира сценарии за напрежение по време на предстоящия втори голям антиправителствен протест. Демонстрацията е насрочена за 1 декември, понеделник. Според твърденията на организацията, в подготовката на „палежи и физически сблъсъци между протестиращи“ участват цивилни служители на ГДБОП и Специализираните полицейски сили (СПС), както и представители на криминалния контингент от градовете София и Перник.

          От сдружението описват конкретни схеми за саботаж. „Информацията е за палежи на автомобили около сградата на бившия партиен дом. Но можем да допуснем, че е възможно и да се организира и палеж на самата сграда. Другият тип провокации са провокиране на конфликти вътре между протестиращите, както и атаки от страна на „протестиращи граждани“ срещу политици от ПП-ДБ. Организираните „клетки“ за саботажи са от по трима души, като във всяка има цивилно ченге от МВР за контрол, комуникация и координация“, се посочва в позицията на „БОЕЦ“.

          Активистите призовават гражданите към бдителност и масово присъствие, като дават инструкции за неутрализиране на потенциалните провокатори чрез видеозаснемане и изолиране на съмнителните групи. „Движете се в групи, имайте готовност да снимате, като определите конкретен човек за това, а останалите да действат за обезвреждането на провокаторите. … Често провокаторите се опитват да увлекат протестиращите в действия, които да компрометират протеста – не се поддавайте. Не следвайте хора, които не познавате и не знаете кои са“, съветват още от организацията.

          1 коментар

          1. Естествено,че знаете за напрежение след като бюджета е нагласен във полза на вас а не народни интереси

