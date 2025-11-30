Гражданското сдружение „БОЕЦ“ разпространи тревожна информация, според която Министерството на вътрешните работи (МВР) организира сценарии за напрежение по време на предстоящия втори голям антиправителствен протест. Демонстрацията е насрочена за 1 декември, понеделник. Според твърденията на организацията, в подготовката на „палежи и физически сблъсъци между протестиращи“ участват цивилни служители на ГДБОП и Специализираните полицейски сили (СПС), както и представители на криминалния контингент от градовете София и Перник.
От сдружението описват конкретни схеми за саботаж. „Информацията е за палежи на автомобили около сградата на бившия партиен дом. Но можем да допуснем, че е възможно и да се организира и палеж на самата сграда. Другият тип провокации са провокиране на конфликти вътре между протестиращите, както и атаки от страна на „протестиращи граждани“ срещу политици от ПП-ДБ. Организираните „клетки“ за саботажи са от по трима души, като във всяка има цивилно ченге от МВР за контрол, комуникация и координация“, се посочва в позицията на „БОЕЦ“.
Активистите призовават гражданите към бдителност и масово присъствие, като дават инструкции за неутрализиране на потенциалните провокатори чрез видеозаснемане и изолиране на съмнителните групи. „Движете се в групи, имайте готовност да снимате, като определите конкретен човек за това, а останалите да действат за обезвреждането на провокаторите. … Често провокаторите се опитват да увлекат протестиращите в действия, които да компрометират протеста – не се поддавайте. Не следвайте хора, които не познавате и не знаете кои са“, съветват още от организацията.
Естествено,че знаете за напрежение след като бюджета е нагласен във полза на вас а не народни интереси