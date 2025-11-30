НА ЖИВО
          Швейцарците отхвърлиха категорично 50% данък „наследство“ за най-богатите

          Снимка: Wiki Commons
          Избирателите в Швейцария гласуваха с огромно мнозинство против въвеждането на 50-процентов налог върху наследените активи на стойност над 50 млн. швейцарски франка (еквивалент на 62 млн. долара). Според първоначалните оценки на обществената медия Ес Ар Еф, цитирани от Ройтерс, близо 79 процента от участниците в референдума са се обявили срещу така наречения „данък за свърхбогатите“.

          Инициативата бе лансирана от младежката организация на лявата Социалдемократическа партия. Основната идея на предложението бе генерираните приходи да се използват за финансиране на мерки за намаляване на влиянието на климатичните промени. Отрицателният вот бе очакван, тъй като предварителните проучвания показваха, че две трети от анкетираните не подкрепят идеята.

          Финансовият сектор следеше вота с повишено внимание, разглеждайки го като тест за обществените нагласи относно преразпределението на богатството. Този интерес се засилва на фона на действията в други държави, като Норвегия, които вече повишиха налозите за големи състояния или обмислят подобни стъпки.

          Въпреки че в Швейцария се намират някои от най-скъпите градове в глобален мащаб и недоволството от високата цена на живота оказва влияние върху местната политика, икономическите аргументи надделяха. Опонентите на гласуваната днес инициатива предупредиха, че одобряването на подобна мярка би принудило много заможни жители да напуснат страната, което парадоксално би довело до спад в общите данъчни постъпления. Федералното правителство също бе призовало населението да отхвърли предложението.

