Подаден е официален сигнал до компетентните държавни органи във връзка с набраните средства за паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев. Автор на сигнала е Биляна Якова, която е бивш служител на общинската администрация в морската столица.

Според изложените от Якова твърдения, сумата в размер на 200 000 лв., събрана от симпатизанти на кмета, е постъпила по неправомерен начин във фондация „Манол Пейков и приятели“. Якова подчертава, че въпросната организация е учредена с цели за благотворителност и социално-обществени каузи.

В позицията си бившият общински служител настоява, че набирането на финансови средства за освобождаване на задържано лице, което е и политическа фигура, не отговаря на законовите изисквания за дейността на подобни фондации. В тази връзка Биляна Якова е сезирала Прокуратурата, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Националната агенция за приходите (НАП), Комисията за противодействие на корупцията, както и Комисията по финансов надзор.