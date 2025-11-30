НА ЖИВО
          Сигнал до институциите заради даренията за гаранцията на кмета на Варна Благомир Коцев

          17
          173
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Подаден е официален сигнал до компетентните държавни органи във връзка с набраните средства за паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев. Автор на сигнала е Биляна Якова, която е бивш служител на общинската администрация в морската столица.

          Според изложените от Якова твърдения, сумата в размер на 200 000 лв., събрана от симпатизанти на кмета, е постъпила по неправомерен начин във фондация „Манол Пейков и приятели“. Якова подчертава, че въпросната организация е учредена с цели за благотворителност и социално-обществени каузи.

          В позицията си бившият общински служител настоява, че набирането на финансови средства за освобождаване на задържано лице, което е и политическа фигура, не отговаря на законовите изисквания за дейността на подобни фондации. В тази връзка Биляна Якова е сезирала Прокуратурата, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Националната агенция за приходите (НАП), Комисията за противодействие на корупцията, както и Комисията по финансов надзор.

          17 КОМЕНТАРА

          1. НА ВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА И ТУК В ИСПАНИЯ СЕ ПРАВЯТ ДАРЕНИЯ ЗА ХИЛЯДИ ЕВРО! НОРМАЛНО Е ЗАЩО ДА НЕ ПОМОГНАТ ХОРАТА! БЪЛГАРИНА Е ЗЛОБЕН И ЗАВИСТЛИВ! ХОРАТА ВИНАГИ ДАВАТ ПАРИ И ПОМАГАТ ! ТОЙ Е НЕВИНЕН ОКЛЕВЕТЕН!

          2. Целесъобразно ли беше да му налагат такава голяма сума- 200000лева, а на доказаните престъпници да ги освобождават срещу 50000 лева.Срам и позор, а респект за дарителите.

            • Дими Белчева преди години същият Благой изкара 1 милион лева кеш за откуп на баща си. Забравихте ли?

          5. Телевизия Евроком има известна неточност, бивш мършоляк от общината. Странна персона със съмнителен морал. Мисли се за лебед, но не е. Тъжна работа, но какво да се прави.

          6. Каква прокоратура какъв Данск вие от къде падате Госпожо кого заплашвате тези инстанции в нашта държава ги няма силните с парите си пранят както им харесва замръкнеге завинаги много сте жалка и смешна

          7. Асо Благо нема поне Милион в Кеш??? Как ще стане Кмет в Града на ТИМ бре???
            Въпроса е- На кого то Накриви!?!
            Щот Случая нема. нищо общо с Биляна и Десислава!!!

          8. Още малко и ще разследват къде си харчат пенсионерите великите коледни от 120 лв…
            Кой разпореди това безобразие…

          14. МАСОВАТА КРИМИНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛХАРИТЕ
            ТОВА Е НАЙ-СТРАШНИЯТ ПРОБЛЕМ, КОЙТО СЕ
            КОРИГИРА САМО ЧРЕЗ ДИКТАТУРА НА РАЗУМА
            Т.е. смяната на системата е станала отдавна
            задължителна! Защото омразата и злобата
            в съчетание със злодейство и паразитизъм
            окончателно ще провалят всички шансове
            за културно развитие на населението. Така
            се създаде и крайно тежкото психическо
            състояние у сегашните поколения. Което
            предизвика разнопосочна фашизация
            на големите групи с вождово влияние.
            И каквото несъмнено винаги води до
            РАЗМИРИЦИ, ТЕРОР И ВОЙНА! 🔥

