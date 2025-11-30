Славия се доближи до челото след като надви Ботев Враца

Славия си отмъсти на Добруджа за загубата през лятото. „Белите“ си взеха домакинството от 17-ия кръг на Първа лига с 3:1 в неделя. Столичаните имаха преднина още на почивката, когато водиха с едно попадение.

- Реклама -

В 34-тата минута Лазар Марин изравни, а след шест минути Томаш Силва изравни с изстрел около точката за изпълнение на дузпа. Домакините извадиха късмет, след като късно в добавеното време преди почивката Янис Гермуш вкара за 2:1 от наказателен удар.

Именно алжирецът оформи крайното 3:1 в първите минути след почивката, когато топката рикошира и на практика отказа гостите от търсенето на точки.

След успеха Славия е на седмо място с 24 точки. След равен брой изиграни срещи „белите“ са на 4 точки от четвъртия ЦСКА. Добруджа пък си остава на абсолютното дъно с 11 пункта след 17 изиграни срещи.