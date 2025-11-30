НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Славия се доближи до челото след като надви Ботев Враца

          След успеха "белите" събраха 24 точка, а добричлии остават на дъното с 11 пункта

          0
          20
          Снимка: www.facebook.com/SlaviaSofia
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Славия си отмъсти на Добруджа за загубата през лятото. „Белите“ си взеха домакинството от 17-ия кръг на Първа лига с 3:1 в неделя. Столичаните имаха преднина още на почивката, когато водиха с едно попадение. 

          - Реклама -

          В 34-тата минута Лазар Марин изравни, а след шест минути Томаш Силва изравни с изстрел около точката за изпълнение на дузпа. Домакините извадиха късмет, след като късно в добавеното време преди почивката Янис Гермуш вкара за 2:1 от наказателен удар.

          Именно алжирецът оформи крайното 3:1 в първите минути след почивката, когато топката рикошира и на практика отказа гостите от търсенето на точки. 

          След успеха Славия е на седмо място с 24 точки. След равен брой изиграни срещи „белите“ са на 4 точки от четвъртия ЦСКА. Добруджа пък си остава на абсолютното дъно с 11 пункта след 17 изиграни срещи.

          Славия си отмъсти на Добруджа за загубата през лятото. „Белите“ си взеха домакинството от 17-ия кръг на Първа лига с 3:1 в неделя. Столичаните имаха преднина още на почивката, когато водиха с едно попадение. 

          - Реклама -

          В 34-тата минута Лазар Марин изравни, а след шест минути Томаш Силва изравни с изстрел около точката за изпълнение на дузпа. Домакините извадиха късмет, след като късно в добавеното време преди почивката Янис Гермуш вкара за 2:1 от наказателен удар.

          Именно алжирецът оформи крайното 3:1 в първите минути след почивката, когато топката рикошира и на практика отказа гостите от търсенето на точки. 

          След успеха Славия е на седмо място с 24 точки. След равен брой изиграни срещи „белите“ са на 4 точки от четвъртия ЦСКА. Добруджа пък си остава на абсолютното дъно с 11 пункта след 17 изиграни срещи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Моторни Спортове

          Първи точки във Формула 2 за Никола Цолов!

          Николай Минчев -
          Най-популярният българина в автомобилните спортове – Никола Цолов, спечели първите си точки във Формула 2. Той остана на седмото място в основното състезание в...
          Други

          Станка Златева: Федерацията по борба беше разграбена до дупка, но вече всичко е спокойно и върви добре

          Николай Минчев -
          Шефът на българската федерация по борба - Станка Златева, коментира най-актуалните теми около спортната дисциплина у нас. Легендата обясни, че след 8 месеца под...
          Футбол

          Радослав Кирилов и Карл Фабиен отпаднаха от групата на Левски за мача със Септември

          Николай Минчев -
          Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 17-ия кръг на Първа лига срещу „Септември“. Двубоят на стадион...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions