НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Смяната на лични карти поскъпва драстично от 2026 г., граждани бързат пред гишетата

          1
          74
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Хиляди български граждани се отправят към паспортните служби, за да подменят документите си за самоличност преди настъпването на новата година. Основният мотив за засиления интерес е изтичащият срок, в който административните услуги се заплащат по настоящите тарифи. Нова телевизия припомня, че след 1 януари 2026 г. цените за издаване на лични карти ще се повишат значително.

          - Реклама -

          Възможността за подмяна на личните карти по старите цени е валидна до 31 декември. След тази дата таксите ще бъдат преизчислени в евро, което ще доведе до осезаемо поскъпване. Началникът на сектор „Български документи за самоличност“ (БДС) в Монтана, Галина Захариева, разясни предстоящите финансови промени:

          „Личната карта на лица от 17 до 70-годишна възраст в момента е 18 лева, а след 1 януари таксата ще бъде 15,34 евро“, уточни тя.

          Захариева призова гражданите към своевременни действия, за да се избегне натрупването на хора в последните дни на годината. „Добре е хората да дойдат преди изтичане срока на валидност, за да не се образуват опашки. Това е удобство и за гражданите, и за служителите“, допълни началникът на сектора.

          Пример за спазване на сроковете е Илиян Насков от Монтана, който вече е подал заявлението си и е заплатил сумата от 18 лева.

          Експертите предупреждават, че лицата, които не са подновили документа си до 30 дни след изтичането на валидността му, подлежат на санкции. Глобата варира между 50 и 250 лева. Според наблюденията на Галина Захариева към момента има „леко завишение на бройката, които идват“, но все още не се отчита масов наплив.

          Причините за посещение в службите БДС не се изчерпват само с изтичащите срокове. Антоанета Василева споделя, че е предприела стъпката, след като е разбрала от телевизионния ефир за предстоящата подмяна, „независимо дали са срочни или безсрочни“. Тя използва момента, за да комбинира издаването на лична карта с подновяването на свидетелството си за управление на МПС.

          Други граждани са принудени да вадят нови документи поради непредвидени обстоятелства. Иван Киров разказва за инцидент, при който е паднал от стълба и е счупил както ръката си, така и личната си карта. „Спукала се на две“, споделя той. Въпреки че очаква да му бъде наложена глоба за повредения документ, Киров подчертава, че издаването на нова карта му е спешно необходимо.

          Хиляди български граждани се отправят към паспортните служби, за да подменят документите си за самоличност преди настъпването на новата година. Основният мотив за засиления интерес е изтичащият срок, в който административните услуги се заплащат по настоящите тарифи. Нова телевизия припомня, че след 1 януари 2026 г. цените за издаване на лични карти ще се повишат значително.

          - Реклама -

          Възможността за подмяна на личните карти по старите цени е валидна до 31 декември. След тази дата таксите ще бъдат преизчислени в евро, което ще доведе до осезаемо поскъпване. Началникът на сектор „Български документи за самоличност“ (БДС) в Монтана, Галина Захариева, разясни предстоящите финансови промени:

          „Личната карта на лица от 17 до 70-годишна възраст в момента е 18 лева, а след 1 януари таксата ще бъде 15,34 евро“, уточни тя.

          Захариева призова гражданите към своевременни действия, за да се избегне натрупването на хора в последните дни на годината. „Добре е хората да дойдат преди изтичане срока на валидност, за да не се образуват опашки. Това е удобство и за гражданите, и за служителите“, допълни началникът на сектора.

          Пример за спазване на сроковете е Илиян Насков от Монтана, който вече е подал заявлението си и е заплатил сумата от 18 лева.

          Експертите предупреждават, че лицата, които не са подновили документа си до 30 дни след изтичането на валидността му, подлежат на санкции. Глобата варира между 50 и 250 лева. Според наблюденията на Галина Захариева към момента има „леко завишение на бройката, които идват“, но все още не се отчита масов наплив.

          Причините за посещение в службите БДС не се изчерпват само с изтичащите срокове. Антоанета Василева споделя, че е предприела стъпката, след като е разбрала от телевизионния ефир за предстоящата подмяна, „независимо дали са срочни или безсрочни“. Тя използва момента, за да комбинира издаването на лична карта с подновяването на свидетелството си за управление на МПС.

          Други граждани са принудени да вадят нови документи поради непредвидени обстоятелства. Иван Киров разказва за инцидент, при който е паднал от стълба и е счупил както ръката си, така и личната си карта. „Спукала се на две“, споделя той. Въпреки че очаква да му бъде наложена глоба за повредения документ, Киров подчертава, че издаването на нова карта му е спешно необходимо.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Трагедия в София: 5-годишно момче загина след падане от блок в кв. „Света Троица“

          Екип Евроком -
          Тежък инцидент разтърси столичния квартал "Света Троица", където 5-годишно дете загуби живота си след падане от жилищен блок предаде вестник "24 часа". Сигналът за произшествието...
          Здраве

          Аптеки предупреждават: Хиляди пациенти може да останат без лекарства след Нова година

          Екип Евроком -
          Хиляди пациенти в България са изправени пред реалната заплаха да останат без достъп до необходимите им медикаменти след настъпването на Нова година. Причината за...
          Общество

          Прогноза за времето: Слънчево начало на седмицата, валежи и вятър се връщат от сряда

          Владимир Висоцки -
          Валежите в страната постепенно отслабват, като днес се очакват само в планинските райони и крайните северозападни части. Над 1200 метра надморска височина дъждът ще...

          1 коментар

          1. След първи януари ще излизаме в нелегалност, при тези цени на 100 процента повишени. Така да се каже, нашата полиция ни гази.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions