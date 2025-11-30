Хиляди български граждани се отправят към паспортните служби, за да подменят документите си за самоличност преди настъпването на новата година. Основният мотив за засиления интерес е изтичащият срок, в който административните услуги се заплащат по настоящите тарифи. Нова телевизия припомня, че след 1 януари 2026 г. цените за издаване на лични карти ще се повишат значително.

Възможността за подмяна на личните карти по старите цени е валидна до 31 декември. След тази дата таксите ще бъдат преизчислени в евро, което ще доведе до осезаемо поскъпване. Началникът на сектор „Български документи за самоличност“ (БДС) в Монтана, Галина Захариева, разясни предстоящите финансови промени:

„Личната карта на лица от 17 до 70-годишна възраст в момента е 18 лева, а след 1 януари таксата ще бъде 15,34 евро“, уточни тя.

Захариева призова гражданите към своевременни действия, за да се избегне натрупването на хора в последните дни на годината. „Добре е хората да дойдат преди изтичане срока на валидност, за да не се образуват опашки. Това е удобство и за гражданите, и за служителите“, допълни началникът на сектора.

Пример за спазване на сроковете е Илиян Насков от Монтана, който вече е подал заявлението си и е заплатил сумата от 18 лева.

Експертите предупреждават, че лицата, които не са подновили документа си до 30 дни след изтичането на валидността му, подлежат на санкции. Глобата варира между 50 и 250 лева. Според наблюденията на Галина Захариева към момента има „леко завишение на бройката, които идват“, но все още не се отчита масов наплив.

Причините за посещение в службите БДС не се изчерпват само с изтичащите срокове. Антоанета Василева споделя, че е предприела стъпката, след като е разбрала от телевизионния ефир за предстоящата подмяна, „независимо дали са срочни или безсрочни“. Тя използва момента, за да комбинира издаването на лична карта с подновяването на свидетелството си за управление на МПС.

Други граждани са принудени да вадят нови документи поради непредвидени обстоятелства. Иван Киров разказва за инцидент, при който е паднал от стълба и е счупил както ръката си, така и личната си карта. „Спукала се на две“, споделя той. Въпреки че очаква да му бъде наложена глоба за повредения документ, Киров подчертава, че издаването на нова карта му е спешно необходимо.