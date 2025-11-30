Мащабна техническа неизправност наложи спешна актуализация на софтуера на хиляди самолети, произведени от самолетостроителния гигант „Еърбъс“. Ситуацията доведе до масови закъснения на полети в световен мащаб, като проблемът със системите на борда засегна дори самолета, с който пътува папа Лъв XIV.

- Реклама -

Базираният във Франция концерн „Еърбъс“ потвърди, че затрудненията обхващат около 6000 самолета от модела А320. При основната част от флотилията проблемът е бил отстранен чрез бърза софтуерна намеса. Въпреки това, около 900 машини са изисквали пълна подмяна на бордовия компютър.

Френският министър на транспорта Филип Табаро уточни, че към момента по-малко от 100 самолета от този модел все още чакат необходимата актуализация.

„Очакваме още закъснения днес и може би по-малко утре. Опитваме се да решим ситуацията колкото се може по-бързо“, заяви главният пилот Тайроун Саймс.

Техническият срив се отрази различно на големите авиопревозвачи. „Еър Франс“ отчете няколко закъснения и отменени полети на летище Шарл дьо Гол в Париж. Най-сериозно пострада американската компания „Американ Еърлайнс“, която бе принудена да приземи 340 свои машини. От друга страна, „Бритиш Еъруейс“ не е тежко засегната, като на летище „Гетуик“ в Лондон има данни само за „леки закъснения“, а трафикът на „Хийтроу“ протича нормално.

Коренът на проблема бе открит след анализ на инцидент с полет на „Джет Блу“ от миналия месец, при който е регистрирана внезапна загуба на височина. Разследването показа, че софтуерът не реагира адекватно на слънчева радиация.

„Това е сериозен проблем. Радвам се, че го хванаха навреме, защото можеше да стане сериозна катастрофа. Засегнатите системи контролират височината на полета. Поддържането на една височина се контролира от този механизъм, който ако се повреди, самолетът може да тръгне стремглаво надолу“, коментира бившият директор на авиокомпания Харш Вардхан.