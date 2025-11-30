НА ЖИВО
          Станка Златева: Федерацията по борба беше разграбена до дупка, но вече всичко е спокойно и върви добре

          "Всички борци, които бойкотират от ЦСКА, се саботират себе си. Не могат да саботират Федерацията по борба" - добави бившата състезателка

          Снимка: БГНЕС
          Шефът на българската федерация по борба – Станка Златева, коментира най-актуалните теми около спортната дисциплина у нас. Легендата обясни, че след 8 месеца под нейно ръководство – централата най-накрая се е стабилизирала, след като преди това е била „разграбена до дупка“. 

          „Федерацията по борба беше разграбена до дупка, но вече всичко е спокойно и върви добре. Изплатихме дългове, борчове и глоби, и нещата се нареждат.

          Всичко в борбата се е подредило вече. Мина доста време, минаха 8 месеца от изборите. Федерацията работи добре, вече няма проблеми.

          Има финансиране за всички възрастови групи и за всички първенства. Откриват се нови клубове. Бюджета ни за тази година бе 3 милиона лева. Добре е, но винаги може да се иска повече. Но съм доволна.

          Тази година на всяка възраст имаме по 2 медала, въпреки че има леко напрежение заради новите треньори. Имаме прекрасни условия – финансиране, нови два буса, с които пестим пари от транспорт и то не малко, имаме бази, прекрасни зали и уредени хотели. Всички върви изключително добре“, Станка Златева е обнадеждена за бъдещето на родните борци.

          Станка обърна внимание и на бойкотиращите борци от ЦСКА, но каза, че това си е техен проблем и не вредят на Федерацията по борба.

          „Всички борци, които бойкотират от ЦСКА се саботират себе си. Не могат да саботират Федерацията по борба. Те не бойкотират мен! Борци винаги ще има, тези, които отказват да ходят по състезания, вредят само на себе си. Винаги ще има доволни и недоволни“, категорична е Златева пред бТВ. 

