      неделя, 30.11.25
          Война

          Стив Уиткоф заминава за среща с Путин на 2 декември след „положителни“ преговори с Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Специалният пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, даде висока оценка на провежданите разговори с украинската делегация, като по време на почивката в заседанието определи преговорите „положително“. Информацията бе съобщена от „Суспилне“.

          Уиткоф потвърди плановете си да отпътува за Москва, където във вторник, 2 декември, му предстои среща с руския президент Владимир Путин.

          Дискусиите между американската страна и украинските представители се провеждат в Маями, на територията на личния голф клуб на Уиткоф – Shell Bay. В преговорите за уточняване на детайлите по мирния план, освен Стив Уиткоф, участие вземат държавният секретар Марко Рубио и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Кушнър.

          Това е поредният кръг от преговори между САЩ и Украйна, насочени към постигане на прекратяване на огъня. Марко Рубио изрази очакване, че разговорите ще доведат до „повече напредък“. Украинската делегация е оглавявана от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) Рустем Умеров.

