Столичната община инициира действия за решаване на дългогодишния проблем с достъпа до планината, като предлага меморандум за сътрудничество между три министерства и концесионера на съоръженията – „Витоша ски“. Целта е да се обединят усилията на всички ангажирани страни за възстановяване на лифтовете.

- Реклама -

В момента развитието на Природен парк „Витоша“ е възпрепятствано от противоречиво законодателство и размиване на отговорността между няколко общини и четири държавни ведомства. От общината настояват, че модернизацията на съоръженията е ключова за подобряване на достъпността.

Георги Лилянов, координатор на инициативата „Визия за Витоша“, коментира необходимостта от обновяване пред bTV: „Как мислите, че може да се качи инвалидна количка или майка с детска количка или велосипеди, ако запазим същите стари седалки или малки съоръжения“.

За реализацията на тези планове е необходимо съдействие от страна на Министерството на земеделието и Министерството на околната среда и водите. Фокусът пада върху трите основни подхода с лифт към планината. Драгалевският лифт, който не функционира от години, се планира не само да бъде възстановен, но и удължен. Идеята включва изграждане на подземен паркинг и нова спирка на градския транспорт в края на квартала, откъдето да тръгва лифтът. Предвижда се началната станция да бъде разположена на общински терен.

Другите две основни връзки – Симеоновският и Княжевският лифт, също остават затворени, като се търсят варианти за тяхното оптимизиране. Собственикът на съоръженията, „Витоша ски“, изразява готовност за инвестиции, но поставя условие за предварителни промени в Плана за управление на парка.

Междувременно Министерството на туризма е предприело стъпки за законодателни промени. Работна група към ведомството вече е изпратила предложения до парламента.

„Имаше работна група, която имаше за цел заедно с други министерства да се обобщят всички законодателни промени, които са нужни за промяната и развитието на планините. Всичко това е събрано и предадено на законодателя“, поясни заместник-министърът на туризма Павлин Петров.

След проведена среща с представители на зимните курорти, от министерството увериха, че и през този сезон условия за ски на Витоша ще има. Очаква се на 2 декември Природен парк „Витоша“ да представи за обществено обсъждане актуализирания План за управление на парка.