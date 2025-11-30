Титлата ще се реши в последния кръг, след като Макс Верстапен спечели в Катар

Макс Верстапен се възползва от стратегически гаф от страна на отбора на Макларън при ранното излизане на колата за сигурността по време на Гран При на Катар и спечели предпоследното състезание за сезона.

По този начин интригата в битката за титлата между нидерландеца, Ландо Норис и Оскар Пиастри се запази на финала в Абу Даби през следващата седмица.

Верстапен изпревари Норис за второто място още на старта, но нямаше сили да опонира на Пиастри, който направи отлично потегляне от полпозишъна. Всичко обаче се промени в седмата обиколка, когато след инцидент между Нико Хюлкенберг и Пиер Гасли в първия завой на пистата се появи колата на сигурността.

При неутрализацията на надпреварата всички пилоти освен тези на Макларън направиха своите първи от две задължителни спирания в бокса, знаейки, че ще могат да стигнат до финала със само още един стоп. Това създаде огромни главоболия за Пиастри и Норис, които знаеха, че ще трябва да отворят близо 30 секунди на Верстапен, за да спечелят състезанието.

Темпото на двамата обаче не беше достатъчно и те не успяха да се преборят с Верстапен, който записа своята втора поредна победа след успеха си в Лас Вегас преди седмица. Пиастри все пак успя да стигне до второто място, докато Норис дори не се качи на подиума, след като завърши на четвъртото място – зад Карлос Сайнц.

В генералното класиране кръг преди края на сезона Норис води с актив от 408 точки и преднина от 12 пред Верстапен, който с победата си днес изпревари Пиастри за второто място. Австралиецът остава на третото място с пасив от 16 пункта спрямо своя съотборник Норис.