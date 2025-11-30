НА ЖИВО
          Трагедия в САЩ: Четирима загинали, а десет са ранени при стрелба в Северна Калифорния

          Снимка: Facebook
          Четирима души загубиха живота си, а най-малко още десет са били ранени при стрелба, открита по време на семейно събиране в град Стоктън, Северна Калифорния. Информацията бе потвърдена от местната полиция, цитирана от информационна агенция Ройтерс.

          Говорителят на полицията в окръг Сан Хоакин, Хедър Брент, уточни, че сред жертвите на тежкия инцидент има и деца.

          Официалният сигнал за стрелбата е получен малко преди 18:00 часа местно време (04:00 часа сутринта българско време).

          „Разследването продължава и информацията към момента е оскъдна. Първоначалните индикации сочат, че това може да е целенасочена атака и следователите проучват всички възможности“, написа Брент в социалната мрежа „Екс“.

