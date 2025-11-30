НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Трагедия в София: 5-годишно момче загина след падане от блок в кв. „Света Троица“

          0
          157
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Тежък инцидент разтърси столичния квартал „Света Троица“, където 5-годишно дете загуби живота си след падане от жилищен блок предаде вестник „24 часа“.

          - Реклама -

          Сигналът за произшествието е подаден към компетентните органи малко преди 12:00 часа. Екипи на полицията и Бърза помощ са реагирали мигновено и са пристигнали на мястото на инцидента. За съжаление, момченцето е било вече мъртво.

          В момента районът е отцепен, като се извършват огледи от разследващите полицаи. Текат разпити на свидетели с цел изясняване на обстоятелствата около фаталния случай.

          Тежък инцидент разтърси столичния квартал „Света Троица“, където 5-годишно дете загуби живота си след падане от жилищен блок предаде вестник „24 часа“.

          - Реклама -

          Сигналът за произшествието е подаден към компетентните органи малко преди 12:00 часа. Екипи на полицията и Бърза помощ са реагирали мигновено и са пристигнали на мястото на инцидента. За съжаление, момченцето е било вече мъртво.

          В момента районът е отцепен, като се извършват огледи от разследващите полицаи. Текат разпити на свидетели с цел изясняване на обстоятелствата около фаталния случай.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Аптеки предупреждават: Хиляди пациенти може да останат без лекарства след Нова година

          Екип Евроком -
          Хиляди пациенти в България са изправени пред реалната заплаха да останат без достъп до необходимите им медикаменти след настъпването на Нова година. Причината за...
          Общество

          Прогноза за времето: Слънчево начало на седмицата, валежи и вятър се връщат от сряда

          Владимир Висоцки -
          Валежите в страната постепенно отслабват, като днес се очакват само в планинските райони и крайните северозападни части. Над 1200 метра надморска височина дъждът ще...
          Общество

          Смяната на лични карти поскъпва драстично от 2026 г., граждани бързат пред гишетата

          Владимир Висоцки -
          Хиляди български граждани се отправят към паспортните служби, за да подменят документите си за самоличност преди настъпването на новата година. Основният мотив за засиления...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions