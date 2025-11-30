Тежък инцидент разтърси столичния квартал „Света Троица“, където 5-годишно дете загуби живота си след падане от жилищен блок предаде вестник „24 часа“.

- Реклама -

Сигналът за произшествието е подаден към компетентните органи малко преди 12:00 часа. Екипи на полицията и Бърза помощ са реагирали мигновено и са пристигнали на мястото на инцидента. За съжаление, момченцето е било вече мъртво.

В момента районът е отцепен, като се извършват огледи от разследващите полицаи. Текат разпити на свидетели с цел изясняване на обстоятелствата около фаталния случай.