НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Турция реагира остро след атака с украински дронове срещу руски танкери край Босфора

          0
          76
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Турското правителство излезе с официална позиция, осъждаща нападенията с украински дронове срещу два петролни танкера, за които се смята, че са част от така наречения „сенчест флот“ на Русия. Инцидентът се е разиграл в петък във водите на Черно море, в непосредствена близост до Босфора, предава Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          Йонджю Кечели, говорител на Министерството на външните работи на Турция, потвърди, че ударите срещу плавателните съдове „Кайрос“ и „Вират“ са осъществени в границите на изключителната икономическа зона на страната. По думите му действията „са създали сериозни рискове за корабоплаването, живота, собствеността и безопасността на околната среда в региона“.

          В изявление, публикувано в социалните мрежи късно вечерта, Кечели допълни, че Анкара вече води разговори със „заинтересованите страни“. Целта на дипломатическата комуникация е да се предотврати разширяването на войната в Украйна към акваторията на Черно море и да бъдат защитени икономическите интереси на Турция.

          От украинска страна бе потвърдено, че са използвани морски дронове за атаката срещу двата танкера край турското крайбрежие в петък вечер. Според наличната информация екипажите на двата кораба не са пострадали и са в безопасност.

          Службата за сигурност на Украйна съобщава, че танкерите са плавали без товар към Новоросийск – ключов руски петролен терминал.

          Според данните на OpenSanctions – база данни, проследяваща лица и организации, заобикалящи санкционните режими, въпросните плавателни съдове са описани като част от „сенчест флот“. Това са кораби, които се използват за избягване на санкциите, наложени на Русия след началото на инвазията в Украйна през 2022 г.

          По време на военните действия Украйна реализира множество успешни военноморски удари срещу руски цели, разчитайки предимно на заредени с експлозиви морски дронове. Асошиейтед прес отбелязва, че до този момент операциите на Киев са били фокусирани основно във водите на северната част на Черно море.

          Турското правителство излезе с официална позиция, осъждаща нападенията с украински дронове срещу два петролни танкера, за които се смята, че са част от така наречения „сенчест флот“ на Русия. Инцидентът се е разиграл в петък във водите на Черно море, в непосредствена близост до Босфора, предава Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          Йонджю Кечели, говорител на Министерството на външните работи на Турция, потвърди, че ударите срещу плавателните съдове „Кайрос“ и „Вират“ са осъществени в границите на изключителната икономическа зона на страната. По думите му действията „са създали сериозни рискове за корабоплаването, живота, собствеността и безопасността на околната среда в региона“.

          В изявление, публикувано в социалните мрежи късно вечерта, Кечели допълни, че Анкара вече води разговори със „заинтересованите страни“. Целта на дипломатическата комуникация е да се предотврати разширяването на войната в Украйна към акваторията на Черно море и да бъдат защитени икономическите интереси на Турция.

          От украинска страна бе потвърдено, че са използвани морски дронове за атаката срещу двата танкера край турското крайбрежие в петък вечер. Според наличната информация екипажите на двата кораба не са пострадали и са в безопасност.

          Службата за сигурност на Украйна съобщава, че танкерите са плавали без товар към Новоросийск – ключов руски петролен терминал.

          Според данните на OpenSanctions – база данни, проследяваща лица и организации, заобикалящи санкционните режими, въпросните плавателни съдове са описани като част от „сенчест флот“. Това са кораби, които се използват за избягване на санкциите, наложени на Русия след началото на инвазията в Украйна през 2022 г.

          По време на военните действия Украйна реализира множество успешни военноморски удари срещу руски цели, разчитайки предимно на заредени с експлозиви морски дронове. Асошиейтед прес отбелязва, че до този момент операциите на Киев са били фокусирани основно във водите на северната част на Черно море.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Трагедия в САЩ: Четирима загинали, а десет са ранени при стрелба в Северна Калифорния

          Екип Евроком -
          Четирима души загубиха живота си, а най-малко още десет са били ранени при стрелба, открита по време на семейно събиране в град Стоктън, Северна...
          Инциденти

          Китай нарежда мащабни проверки на сгради след трагедията със 128 жертви в Хонконг

          Екип Евроком -
          Китайските власти предприемат действия за мащабна инспекция на стандартите за пожарна безопасност във високите сгради в цялата страна. Решението идва в отговор на опустошителния...
          Война

          Украинската делегация е пристигнала в САЩ за преговори по мирния план на Тръмп

          Екип Евроком -
          Делегация от Украйна, ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, пристигна днес в Съединените щати, съобщава Politico. Основната цел...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions