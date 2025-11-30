Турското правителство излезе с официална позиция, осъждаща нападенията с украински дронове срещу два петролни танкера, за които се смята, че са част от така наречения „сенчест флот“ на Русия. Инцидентът се е разиграл в петък във водите на Черно море, в непосредствена близост до Босфора, предава Асошиейтед прес.

Йонджю Кечели, говорител на Министерството на външните работи на Турция, потвърди, че ударите срещу плавателните съдове „Кайрос“ и „Вират“ са осъществени в границите на изключителната икономическа зона на страната. По думите му действията „са създали сериозни рискове за корабоплаването, живота, собствеността и безопасността на околната среда в региона“.

В изявление, публикувано в социалните мрежи късно вечерта, Кечели допълни, че Анкара вече води разговори със „заинтересованите страни“. Целта на дипломатическата комуникация е да се предотврати разширяването на войната в Украйна към акваторията на Черно море и да бъдат защитени икономическите интереси на Турция.

От украинска страна бе потвърдено, че са използвани морски дронове за атаката срещу двата танкера край турското крайбрежие в петък вечер. Според наличната информация екипажите на двата кораба не са пострадали и са в безопасност.

Службата за сигурност на Украйна съобщава, че танкерите са плавали без товар към Новоросийск – ключов руски петролен терминал.

Според данните на OpenSanctions – база данни, проследяваща лица и организации, заобикалящи санкционните режими, въпросните плавателни съдове са описани като част от „сенчест флот“. Това са кораби, които се използват за избягване на санкциите, наложени на Русия след началото на инвазията в Украйна през 2022 г.

По време на военните действия Украйна реализира множество успешни военноморски удари срещу руски цели, разчитайки предимно на заредени с експлозиви морски дронове. Асошиейтед прес отбелязва, че до този момент операциите на Киев са били фокусирани основно във водите на северната част на Черно море.