Делегация от Украйна, ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, пристигна днес в Съединените щати, съобщава Politico. Основната цел на визитата е обсъждането с американските партньори на предложения мирен план за край на войната в Украйна. Очакванията са срещите да надградят постигнатото по време на предварителните разговори в Абу Даби и Женева, където бяха уточнени 28-те точки от инициативата.

Дипломатическата мисия се провежда на фона на продължаващи бойни действия, като при нощни удари в близост до Киев загина поне един човек, а други 11 бяха ранени.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски официално обяви, че Умеров поема ръководството на делегацията. Промяната настъпи след освобождаването на висшия съветник Андрей Ермак, който до този момент играеше ключова роля в комуникацията със западните съюзници. Според информация на Politico, държавният глава е поставил ясна и конкретна задача пред екипа си: „бързо и по същество да разработят стъпките, необходими за прекратяване на войната“.

Освен Рустем Умеров, в състава на делегацията влизат началникът на украинското разузнаване Кирил Буданов и началникът на Генералния щаб на въоръжените сили Андрей Гнатов.

Самият Доналд Тръмп вече уточни, че лансираният от него план не представлява „окончателно предложение“ и че възможностите за преговори остават отворени. Планът бе представен изненадващо преди около две седмици, предизвиквайки разнопосочни реакции. Докато европейските представители го охарактеризираха като списък с желания на Путин, официален Киев запази сдържан тон, изразявайки готовност да работи по документа.

Изданието отбеляза още, че през следващата седмица Уиткоф се очаква да посети Москва за разговори с руски официални лица. Това посещение ще се състои след скандал, предизвикан от публикуването на стенограма, според която той е консултирал висш служител на Кремъл относно подхода към преговорите с Тръмп.