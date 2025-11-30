НА ЖИВО
          Ужасно! Любо Пенев се бори с животозастрашаващо заболяване

          Според информациите лекарите в Германия все още не са определили лечението на Ел Голеадор, като той е отслабнал сериозно и към момента химиотерапията е изключена

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Легендата на националния отбор и ЦСКА Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична клиника в Германия преди броени дни. Лекарите все още не са определили лечението на 59-годишния именит футболист и треньор. Той е отслабнал сериозно и към момента химиотерапията е изключена. 

          Това е втори път, в който Любо Пенев се сблъсква с коварната болест. През пролетта на 1994 г. получава диагноза рак на тестисите, заради което и пропуска световното първенство в САЩ, макар да е със сериозен принос за класирането ни. 

          Любослав Пенев е роден на 31 август 1966 в Добрич. Има 62 мача и 14 гола за националния отбор.

          Бившият нападател на Ювентус и Левски Валери Божинов подкрепи Ел Голеадор, използвайки социалната мрежа: „Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!“

