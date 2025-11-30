В бразилски финал Фламенго грабна Копа Либертадорес

Фламенго спечели тазгодишното издание на Копа Либертадорес. Финалът се проведе в Лима, а тимът от Рио де Жанейро победи с 1:0 Палмейрас.

В герой за победителите се превърна ветеранът Данило, който се разписа в 67-ата минута.

Така пред 76 000 фенове на „Монументал“ Фла се превърна в първия бразилски клуб с четири трофея от надпреварата. Привържениците създадоха униклано шоу по трибуните, които бяха изпълнени до краен предел.

При единственото попадение в срещата Де Араскаета центрира от корнер, а Данило се извиси над всички и с глава насочи топката към десния ъгъл. С помощта на гредата кълбото се оплете в мрежата.

Последната шампионатна среща между отборите датираше от края на октомври, когато Фламенго спечели у дома с 3:2.