Виляреал победи драматично Реал Сосиедад като гост

Виляреал постигна драматична победа над Реал Сосиедад като гост с 3:2 в двубой от 14-ия кръг на Ла Лига. Триумфът за „жълтата подводница“ дойде след два гола на Алберто Молейро и един на Айосе Перес, като второто попадение на първия дойде в петата минута на продължението на срещата. Точни за домакините бяха Карлос Солер и Андер Баренечеа, но това не стигна на баските дори за точка

- Реклама -

Мачът в Сан Себастиан предложи много емоции и голове, като първият падна в 31-ата минута, когато Алфонсо Педраса заложи топката на тепсия за Айосе Перес и той вкара с удар отблизо.

Точно преди изтичането на час игра Айосе Перес комбинира с Алберто Молейро, който направи пробив,завършил с топка в мрежата на Алекс Ремиро – 2:0 за Виляреал!

Баските обаче не се предадоха и в 61-ата се върнаха в мача, след като Такефуса Кубо намери Карлос Солер в празно пространство на границата на наказателното поле, откъдето испанецът прати топката под гредата!

Последва натиск на Реал Сосиедад и в 87-ата минута равенството стана факт, след като Андер Баренечеа вкара страхотно попадение след изпълнение на пряк свободен удар!

Това обаче не беше всичко, защото в 5-ата минута от добавеното време Алберто Молейро отново излезе на сцената и след като успя да стигне до топката на границата на наказателното поле, той стреля от движение и прати топката в долния десен ъгъл, като по този начин осигури успеха на „жълтата подводница“.

След тази победа Виляреал вече има 32 точки и излезе на второ място, със същия актив като Реал Мадрид. Реал Сосиедад остава 9-и с 16 точки в актива си.