Нападението срещу инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК) в Новоросийск служи като доказателство за съществуването на организирана терористична структура в Европа. Това заяви говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, коментирайки инцидента пред журналисти.

Според руския дипломат ситуацията е ясна за световната общност. „Въпросът е, че в Централна Европа се е сформирала истинска международна терористична клетка, използваща колосални суми пари, масивни доставки на оръжие и политическа подкрепа от западните страни. Говорим за това от много години. Именно затова беше стартирана тази специална военна операция, която има конкретни цели и задачи – възпиране на заплахите за сигурността“, посочи Захарова.

Тя акцентира върху мащаба на опасността, която според нея надхвърля границите на Русия. „Да, говорим за нашата страна, но сега всички разбират, че тази международна терористична, неонацистка клетка заплашва глобалната сигурност“, добави говорителят на външното министерство.

Захарова обърна внимание и на неконтролираното разпространение на въоръжение. „Оръжията, които Западът доставя, се разпространяват по целия свят. Само преди няколко дни видяхте как камиони, превозващи оръжие, бяха хакнати в Молдова. Сега има още една терористична атака срещу гражданската енергийна мрежа“, заяви тя, визирайки последните събития.

Руската страна възнамерява да повдигне въпроса на всички международни трибуни. „Но международната общност трябва да разбере, че точно както току-що беше разкъсан поредният абсцес, свързан с международната корупция на киевския режим, тази терористична верига е обхванала и гражданска енергийна инфраструктура и дори граждански обекти, срещу които киевският режим извършва терористични актове“, подчерта дипломатът.

Захарова завърши с реторичен въпрос към опонентите на Москва: „Колко още примери са необходими, за да може международната общност да види какво чудовище е отгледал, така да се каже, Западът.“

Изявлението идва след съобщенията от 29 ноември за нападение с безекипажни катери срещу един от терминалите на руския Каспийски нефтопровод в близост до пристанище Новоросийск на Черно море.