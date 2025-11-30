Оставката на Андрей Ермак, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, бе определена като пореден „пиар ход“ от страна на говорителя на руското Министерство на външните работи Мария Захарова. В изявление пред журналисти тя подчерта, че вместо кадрови промени, управляващите в Киев трябва да понесат наказателна отговорност.

- Реклама -

В отговор на въпрос от ТАСС, Захарова коментира ситуацията с остри думи: „Всичко това е просто поредният пиар ход. Киевският режим отрязва чувала с пясък, за да не падне напълно този балон. Всъщност не става въпрос за оставки, а за това, че цялата тази банда трябва да бъде съдена. Да се съди не само за вътрешните престъпления по ограбване на пари на украинците, а да се съдят като народни престъпници“.

Дипломатът засегна и темата за сигурността, като обърна внимание на атаката срещу инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) в Новоросийск. Според нея този инцидент е доказателство за съществуването на опасна структура на континента. „Става въпрос за това, че в центъра на Европа, с колосални пари от колосалната доставка на оръжие и политическа подкрепа на западните страни, е създадена истинска международна терористична клетка. Говорим за това от много години. Точно затова започна тази специална военна операция, която има конкретни цели и задачи – възпиране на заплахите за сигурността“, заяви говорителката.

Захарова предупреди, че рисковете надхвърлят регионалния конфликт. „Да, ние говорим за нашата страна, но сега всички вече разбират, че тази международна терористична, неонацистка клетка заплашва световната сигурност“, допълни тя. Дипломатът акцентира и върху неконтролираното разпространение на въоръжение: „Оръжията, които Западът доставя там, се разпространяват по целия свят. Онзи ден, както видяхте, бяха открити камиони с оръжие на територията на Молдова. Сега има нова терористична атака срещу гражданската енергийна система“.