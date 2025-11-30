НА ЖИВО
          Зеленски назначи Оксана Маркарова за свой съветник по възстановяването

          Снимка: БГНЕС
          Украинският държавен глава Володимир Зеленски обяви назначаването на бившия посланик на Украйна в Съединените американски щати Оксана Маркарова на нова ключова позиция. Тя поема функциите на съветник по въпросите на възстановяването и инвестициите, предаде агенция Ройтерс.

          Новината бе съобщена лично от президента в социалната мрежа „Екс“.

          „От днес Оксана Маркарова ще продължи да подкрепя нашата държава като мой съветник по възстановяването и инвестициите“, написа той.

          Зеленски подчерта важността на икономическото възраждане на страната успоредно с военните усилия.

          „Освен основната цел да защитим нашата независимост и ежедневната работа за осигуряване на оцеляването на Украйна, имаме и дългосрочна цел: Да дадем на Украйна възможност да се възстанови след сраженията и да възобнови нормалното си икономическо развитие“, допълни украинският лидер.

