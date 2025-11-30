Благодарение на засилената дипломатическа активност е напълно възможно в рамките на следващите дни да бъдат финализирани стъпките, необходими за приключване на войната с достойнство. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в своето видеообръщение в събота, цитиран от „Укринформ“.

- Реклама -

Според държавния глава украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес (американско време), където диалогът ще продължи на базата на точките, дискутирани в Женева. „Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край“, посочи Зеленски.

Той отбеляза, че екипът разполага с ясни инструкции: „Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети“, цитира думите му БТА.

Държавният глава е извършил промени в състава на делегацията за преговори със САЩ, международните партньори и представители на Русия по отношение на мира. Тя вече се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. Президентът е утвърдил и нови директиви за постигане на справедлив и траен мир, като Умеров и екипът му вече са отпътували за преговорите.

На този фон бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна и настоящ посланик във Великобритания ген. Валерий Залужни очерта вероятен сценарий за края на конфликта. В статия за LIGA.net той прогнозира възможно замразяване на бойните действия за няколко години, през които страните да се подготвят за нови сблъсъци. Той подчерта, че войната не бива да приключва „под натиска на поредното събитие в новините“, визирайки скандала около „Енергоатом“ и операция „Мидас“.

Според Залужни, за да е възможен мирът, трябва да са налице съвкупност от предпоставки „на военния, икономическия и политическия фронт“. Сривът дори на един от тях може да доведе само до временни решения. В същото време генералът признава, че в предлаганите на Украйна варианти за споразумение „условията не стават по-добри с всеки изминал ден“.