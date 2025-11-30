НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 30.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски: Реалистично е да се сложи край на войната с достойнство в следващите дни

          0
          117
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Благодарение на засилената дипломатическа активност е напълно възможно в рамките на следващите дни да бъдат финализирани стъпките, необходими за приключване на войната с достойнство. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в своето видеообръщение в събота, цитиран от „Укринформ“.

          - Реклама -

          Според държавния глава украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес (американско време), където диалогът ще продължи на базата на точките, дискутирани в Женева. „Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край“, посочи Зеленски.

          Той отбеляза, че екипът разполага с ясни инструкции: „Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети“, цитира думите му БТА.

          Държавният глава е извършил промени в състава на делегацията за преговори със САЩ, международните партньори и представители на Русия по отношение на мира. Тя вече се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. Президентът е утвърдил и нови директиви за постигане на справедлив и траен мир, като Умеров и екипът му вече са отпътували за преговорите.

          На този фон бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна и настоящ посланик във Великобритания ген. Валерий Залужни очерта вероятен сценарий за края на конфликта. В статия за LIGA.net той прогнозира възможно замразяване на бойните действия за няколко години, през които страните да се подготвят за нови сблъсъци. Той подчерта, че войната не бива да приключва „под натиска на поредното събитие в новините“, визирайки скандала около „Енергоатом“ и операция „Мидас“.

          Според Залужни, за да е възможен мирът, трябва да са налице съвкупност от предпоставки „на военния, икономическия и политическия фронт“. Сривът дори на един от тях може да доведе само до временни решения. В същото време генералът признава, че в предлаганите на Украйна варианти за споразумение „условията не стават по-добри с всеки изминал ден“.

          Благодарение на засилената дипломатическа активност е напълно възможно в рамките на следващите дни да бъдат финализирани стъпките, необходими за приключване на войната с достойнство. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в своето видеообръщение в събота, цитиран от „Укринформ“.

          - Реклама -

          Според държавния глава украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес (американско време), където диалогът ще продължи на базата на точките, дискутирани в Женева. „Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край“, посочи Зеленски.

          Той отбеляза, че екипът разполага с ясни инструкции: „Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети“, цитира думите му БТА.

          Държавният глава е извършил промени в състава на делегацията за преговори със САЩ, международните партньори и представители на Русия по отношение на мира. Тя вече се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. Президентът е утвърдил и нови директиви за постигане на справедлив и траен мир, като Умеров и екипът му вече са отпътували за преговорите.

          На този фон бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна и настоящ посланик във Великобритания ген. Валерий Залужни очерта вероятен сценарий за края на конфликта. В статия за LIGA.net той прогнозира възможно замразяване на бойните действия за няколко години, през които страните да се подготвят за нови сблъсъци. Той подчерта, че войната не бива да приключва „под натиска на поредното събитие в новините“, визирайки скандала около „Енергоатом“ и операция „Мидас“.

          Според Залужни, за да е възможен мирът, трябва да са налице съвкупност от предпоставки „на военния, икономическия и политическия фронт“. Сривът дори на един от тях може да доведе само до временни решения. В същото време генералът признава, че в предлаганите на Украйна варианти за споразумение „условията не стават по-добри с всеки изминал ден“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Захарова: Атаката в Новоросийск разкрива терористична клетка в Централна Европа

          Екип Евроком -
          Нападението срещу инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК) в Новоросийск служи като доказателство за съществуването на организирана терористична структура в Европа. Това заяви говорителят...
          Война

          Песков: Зеленски допусна много грешки и позволи на Запада да контролира Украйна

          Владимир Висоцки -
          Владимир Зеленски е извършил множество политически грешки, включително като е позволил на западните страни да поемат контрол върху вътрешните структури на Украйна. Това заяви...
          Политика

          Турция реагира остро след атака с украински дронове срещу руски танкери край Босфора

          Екип Евроком -
          Турското правителство излезе с официална позиция, осъждаща нападенията с украински дронове срещу два петролни танкера, за които се смята, че са част от така...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions