      неделя, 30.11.25
          Зимата дойде: 10 см сняг натрупа в Пампорово, пътищата са проходими

          Снимка: Facebook
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Снежната покривка в зимния курорт Пампорово вече достига десет сантиметра. Информацията бе потвърдена от станцията на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст в комплекса, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Христина Георгиева.

          Към момента температурата в курорта е минус 2 градуса. Въпреки че ски зоната е побеляла от естествен сняг, съоръженията за изкуствен сняг все още не са активирани. Системата за техническо заснежаване обичайно се включва при падане на температурите под минус 3 градуса.

          Курортът се подготвя да посрещне първите си гости за новия зимен сезон в периода около 6-8 декември. Тогава се очакват групи от университети от цялата страна, които ще отбележат студентския празник в планината.

          Зимна е обстановката и в района на Рожен, където снежната покривка е 7 см, а термометрите също отчетоха минус 2 градуса сутринта, според данните на Метеорологичната станция.

          Пътната обстановка в област Смолян е нормална за сезона. Всички пътища са проходими при зимни условия, информираха от Областното пътно управление. Участъците във високите планински зони, където има валежи от сняг, са почистени и обработени с пясък.

