Сняг заваля на прохода „Петрохан“, информира агенция „Фокус“. Пътуващи споделят в социалните мрежи, че още в ранните сутрешните часове в района се е образувала снежна покривка.

Въпреки променените метеорологични условия, по думите на шофьорите движението през планинския проход не е затруднено. Според данните от пътуващите, пътят е добре почистен и остава проходим.

Отправя се апел към водачите да шофират с повишено внимание и задължително с автомобили, които са подготвени за зимни условия.