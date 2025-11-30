НА ЖИВО
          Зимна обстановка: Сняг покри прохода „Петрохан“

          Сняг заваля на прохода „Петрохан“, информира агенция „Фокус“. Пътуващи споделят в социалните мрежи, че още в ранните сутрешните часове в района се е образувала снежна покривка.

          Въпреки променените метеорологични условия, по думите на шофьорите движението през планинския проход не е затруднено. Според данните от пътуващите, пътят е добре почистен и остава проходим.

          Отправя се апел към водачите да шофират с повишено внимание и задължително с автомобили, които са подготвени за зимни условия.

