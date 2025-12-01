НА ЖИВО
          36-годишен мъж от Мадан в болница след сбиване с брат си

          Десислава Димитрова
          36-годишен мъж от Мадан е хоспитализиран след сбиване с брат си, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 30 ноември на ул. „Обединение“, където двамата братя – пострадалият и неговият 45-годишен брат – първо се сдали пред жилищния блок, в който живеят, а спорът бързо е прераснал във физическа саморазправа.

          Пострадалият мъж е приет в Отделението по анестезия и интензивно лечение (ОАИЛ) в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян“, заяви д-р Красимир Събев, началник на ОАИЛ.

          Пациентът е с черепна и гръдна травма, но според лекарите към момента няма опасност за живота му.
          По случая се води разследване.

