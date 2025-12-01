7-и корпус на ДЩВ на Украйна: Руснаците пробиват към логистичните коридори на ВСУ при Покровск

7-ми корпус на десантно-щурмовите войски (ДЩВ) докладва за ситуацията на Покровско направление и самия Покровск, където въпреки тежките боеве, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да сдържат руската армия. Според десантчиците, ВСУ се подготвят за зимни операции, като укрепват и екипират позициите си, предава „Зеркало недели“.

Междувременно снабдяването и маневрирането на украинските части са затруднени. Това се дължи на уязвимостта на логистичните маршрути от руски атаки. Освен това са регистрирани изолирани появи на руснаци край логистичните коридори.

„Украинските войски откриват и се поразяват противника, за да подкрепят логистиката. Следователно подобни движения на противника не са признак за обкръжение“, отбелязват десантчиците

Логистиката в Мирноград също е сложна. ВСУ обаче разполагат както с основни, така и с алтернативни маршрути за ротация. Десантно-щурмовият корпус съобщи, че украинските войски наскоро са провели ротации на личния състав.