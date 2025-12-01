Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви, че няма да се присъедини към планирания за тази вечер протест срещу проектобюджета за 2026 г. Въпреки че организацията подкрепи демонстрацията на 26 ноември, този път бизнесът избира пътя на диалога. Пред Bulgaria on Air председателят на АИКБ Васил Велев поясни позицията на организацията.

„Довечера ние няма да протестираме, сега преговаряме. Ще протестираме, ако преговорите се провалят", заяви категорично Велев.

Той уточни, че работодателите са представили конкретни разчети и предложения, целящи да предотвратят икономическа катастрофа в следващите години. Според него компромисният вариант за увеличение на пенсионната вноска с 1 пункт не е решение.

Велев илюстрира ситуацията с думите: „Ако вместо в двата джоба, ви кажат, че ще ви бръкнат само в единия – съгласни ли сте? Ние настояваме да се спазват обещанията на управляващите, че няма да се увеличават данъци и осигуровки“. Той подчерта, че сегашният данъчно-осигурителен модел е един от най-добрите в Европа и не бива да се разваля.

Според данните на организаторите от ПП–ДБ към инициативата под надслов „Няма да позволим да ни излъжат“ интерес са заявили близо 33 000 души, като около 12 000 са потвърдили присъствие. Протести са предвидени в София, Пловдив, Варна и Ловеч.

Васил Велев изрази остра критика към разпределението на публичните финанси: „Хората, които пълнят бюджета, получават 2–3 пъти по-малко от сектори, които трябва да им служат… Трябва да спрем заробването на следващите поколения в дълг“.

Работодателите предлагат алтернативен план, включващ 1,2 млрд. лв. по-малко приходи, но и 2 млрд. лв. по-малко разходи. Едно от предложенията е отмяна на автоматичните механизми за ръст на заплатите в сектор „Отбрана и сигурност“, което според Велев би компенсирало ефекта от по-високите осигуровки.

„С нашите разумни предложения може да се избегне катастрофа… Дългът на България ще се удвои към 2028 г. и страната ни бързо затъва в блато“, предупреди Велев.

Докато бизнесът смята, че корекции могат да се направят без изтегляне на бюджета, бившият финансов министър Асен Василев е на мнение, че „козметични поправки“ няма да предотвратят увеличаването на данъчно-осигурителната тежест, тъй като е нужна промяна в цялостната философия на тригодишната рамка.