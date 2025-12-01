Автомобил се вряза в заведение във Враца, има ранени

Двама мъже – на 25 и 22 години – са в болница след тежка нощна катастрофа във Враца.
Според първоначалната информация автомобил със софийска регистрация се е движил с висока скорост, преминал е през бариерата на паркинг на голяма търговска верига, след което се е врязал в заведение за бързо хранене. Ударът не е спрял колата – тя е преминала и през метално заграждение, докато накрая спира върху жп релси.
Пострадалите са транспортирани в болница в Плевен.
Единият е с фрактура на крайник, а другият – с травма на главата, уточняват от полицията.
След катастрофата двамата първоначално са избягали, но по-късно сами са се предали в полицията в Червен Бряг. Към момента не е ясно дали са били тествани за алкохол и наркотици в момента на инцидента.
