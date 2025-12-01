НА ЖИВО
          Автомобил се вряза в заведение във Враца, има ранени

          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Двама мъже – на 25 и 22 години – са в болница след тежка нощна катастрофа във Враца.

          Според първоначалната информация автомобил със софийска регистрация се е движил с висока скорост, преминал е през бариерата на паркинг на голяма търговска верига, след което се е врязал в заведение за бързо хранене. Ударът не е спрял колата – тя е преминала и през метално заграждение, докато накрая спира върху жп релси.

          Пострадалите са транспортирани в болница в Плевен.

          Единият е с фрактура на крайник, а другият – с травма на главата, уточняват от полицията.

          След катастрофата двамата първоначално са избягали, но по-късно сами са се предали в полицията в Червен Бряг. Към момента не е ясно дали са били тествани за алкохол и наркотици в момента на инцидента.

          - Реклама -

          КЗП засилва контрола преди зимния туристически сезон

          Десислава Димитрова -
          КЗП предприема засилени действия в защита на туристите в навечерието на активния зимен туристически сезон. От институцията напомнят, че туроператорите и турагентите са длъжни да разполагат с валидна регистрация, за да гарантират правата и безопасността на клиентите.
          Война

          Маряна Безуглая: Руските войски вече са в Гуляйполе

          Иван Христов -
          Руските войски вече са в Гуляйполе, пише народният депутат на Украйна Маряна Безуглая в своя канал в Telegram. Едновременно с това офицерът от Въоръжените...
          Общество

          Ще има ли парк в столичния ж.к. „Люлин“?

          Десислава Димитрова -
          Започна отчуждаването на части терени за изграждането на дългоочаквания парк в столичния ж.к. „Люлин“, съобщиха от районната администрация.

