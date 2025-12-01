НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          България поиска 3,2 млрд. евро от ЕС за модернизация на отбраната

          0
          37
          Снимка: emerging-europe.com
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          България е подала официално искане до Европейската комисия (ЕК) за финансиране в размер на 3,2 млрд. евро по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)“, предназначен за укрепване на европейската отбранителна промишленост. Искането е придружено от Националния план за инвестиции в отбранителната индустрия, съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

          - Реклама -

          От МО уточняват, че документите са изпратени в срок – до 30 ноември.

          Планът включва ключови проекти за модернизация на Българската армия и повишаване на отбранителните способности. Всички дейности по линия на SAFE трябва да бъдат завършени до 31 декември 2030 г., припомни министърът на отбраната Атанас Запрянов.

          Заместник-министърът на отбраната: Полагат се усилия за увеличаване на бюджета за отбрана Заместник-министърът на отбраната: Полагат се усилия за увеличаване на бюджета за отбрана

          Приоритетни проекти

          В края на юли Министерският съвет одобри списък с най-важните инвестиционни проекти, сред които:

          • придобиване на 3D радари;
          • системи за противовъздушна и противоракетна отбрана;
          • 155 мм самоходни гаубици и артилерийски способности;
          • дронове и баражиращи боеприпаси за Сухопътните войски и Силите за специални операции;
          • ракетни системи за залпов огън с висока мобилност;
          • системи за противодействие на безпилотни апарати;
          • средства за транспортно осигуряване на армията;
          • противовъздушни ракети VL MICA;
          • боеприпаси 155 мм.
          ЕС с нова „червена линия“ в преговорите: Путин трябва да бъде изправен пред съда ЕС с нова „червена линия“ в преговорите: Путин трябва да бъде изправен пред съда

          Национален план и условия за финансиране

          На 26 ноември Министерският съвет одобри Националния план за инвестиции в отбранителната промишленост.
          Предвидени са възможности за нисколихвени заеми, с до 10 години гратисен период и срок за изплащане до 45 години.

          Реализирането на проектите ще засили националните способности в рамките на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС.

          Какво е SAFE?

          Инструментът SAFE предоставя 150 млрд. евро за разширяване на отбранителните възможности в ЕС, основно чрез нисколихвени заеми за военно оборудване.
          Приоритет са съвместните проекти между поне две държави, но финансиране е възможно и за индивидуални покупки, ако договорите бъдат подписани до края на май 2026 г.

          ЕК уточнява, че проектите трябва да стъпват върху общи обществени поръчки, в които могат да участват и страни партньори, включително Украйна.

          България е подала официално искане до Европейската комисия (ЕК) за финансиране в размер на 3,2 млрд. евро по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)“, предназначен за укрепване на европейската отбранителна промишленост. Искането е придружено от Националния план за инвестиции в отбранителната индустрия, съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

          - Реклама -

          От МО уточняват, че документите са изпратени в срок – до 30 ноември.

          Планът включва ключови проекти за модернизация на Българската армия и повишаване на отбранителните способности. Всички дейности по линия на SAFE трябва да бъдат завършени до 31 декември 2030 г., припомни министърът на отбраната Атанас Запрянов.

          Заместник-министърът на отбраната: Полагат се усилия за увеличаване на бюджета за отбрана Заместник-министърът на отбраната: Полагат се усилия за увеличаване на бюджета за отбрана

          Приоритетни проекти

          В края на юли Министерският съвет одобри списък с най-важните инвестиционни проекти, сред които:

          • придобиване на 3D радари;
          • системи за противовъздушна и противоракетна отбрана;
          • 155 мм самоходни гаубици и артилерийски способности;
          • дронове и баражиращи боеприпаси за Сухопътните войски и Силите за специални операции;
          • ракетни системи за залпов огън с висока мобилност;
          • системи за противодействие на безпилотни апарати;
          • средства за транспортно осигуряване на армията;
          • противовъздушни ракети VL MICA;
          • боеприпаси 155 мм.
          ЕС с нова „червена линия“ в преговорите: Путин трябва да бъде изправен пред съда ЕС с нова „червена линия“ в преговорите: Путин трябва да бъде изправен пред съда

          Национален план и условия за финансиране

          На 26 ноември Министерският съвет одобри Националния план за инвестиции в отбранителната промишленост.
          Предвидени са възможности за нисколихвени заеми, с до 10 години гратисен период и срок за изплащане до 45 години.

          Реализирането на проектите ще засили националните способности в рамките на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС.

          Какво е SAFE?

          Инструментът SAFE предоставя 150 млрд. евро за разширяване на отбранителните възможности в ЕС, основно чрез нисколихвени заеми за военно оборудване.
          Приоритет са съвместните проекти между поне две държави, но финансиране е възможно и за индивидуални покупки, ако договорите бъдат подписани до края на май 2026 г.

          ЕК уточнява, че проектите трябва да стъпват върху общи обществени поръчки, в които могат да участват и страни партньори, включително Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Отново опасни нива на уран във вода в Първомайско и Раковско

          Десислава Димитрова -
          Отново са отчетени завишени стойности на уран в питейната вода на четири населени места от общините Първомай и Раковски.
          Политика

          Портних с първи коментар след обвинението на прокуратурата

          Пламена Ганева -
          Европейската прокуратура внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител Стоян Пасев и две длъжностни лица от Изпълнителна агенция...
          Други

          България се подготвя да стане световен център на колоезденето с Giro d’Italia 2026

          Десислава Димитрова -
          „Провеждането на Giro d’Italia 2026 в България ще даде на страната ни световна видимост пред милиони зрители по целия свят.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions