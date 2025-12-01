България поиска 3,2 млрд. евро от ЕС за модернизация на отбраната

България е подала официално искане до Европейската комисия (ЕК) за финансиране в размер на 3,2 млрд. евро по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)“, предназначен за укрепване на европейската отбранителна промишленост. Искането е придружено от Националния план за инвестиции в отбранителната индустрия, съобщиха от Министерството на отбраната (МО).

- Реклама -

От МО уточняват, че документите са изпратени в срок – до 30 ноември.

Планът включва ключови проекти за модернизация на Българската армия и повишаване на отбранителните способности. Всички дейности по линия на SAFE трябва да бъдат завършени до 31 декември 2030 г., припомни министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Приоритетни проекти

В края на юли Министерският съвет одобри списък с най-важните инвестиционни проекти, сред които:

придобиване на 3D радари ;

; системи за противовъздушна и противоракетна отбрана ;

; 155 мм самоходни гаубици и артилерийски способности;

и артилерийски способности; дронове и баражиращи боеприпаси за Сухопътните войски и Силите за специални операции;

и за Сухопътните войски и Силите за специални операции; ракетни системи за залпов огън с висока мобилност;

с висока мобилност; системи за противодействие на безпилотни апарати ;

; средства за транспортно осигуряване на армията;

на армията; противовъздушни ракети VL MICA ;

; боеприпаси 155 мм.

Национален план и условия за финансиране

На 26 ноември Министерският съвет одобри Националния план за инвестиции в отбранителната промишленост.

Предвидени са възможности за нисколихвени заеми, с до 10 години гратисен период и срок за изплащане до 45 години.

Реализирането на проектите ще засили националните способности в рамките на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС.

Какво е SAFE?

Инструментът SAFE предоставя 150 млрд. евро за разширяване на отбранителните възможности в ЕС, основно чрез нисколихвени заеми за военно оборудване.

Приоритет са съвместните проекти между поне две държави, но финансиране е възможно и за индивидуални покупки, ако договорите бъдат подписани до края на май 2026 г.

ЕК уточнява, че проектите трябва да стъпват върху общи обществени поръчки, в които могат да участват и страни партньори, включително Украйна.