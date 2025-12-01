НА ЖИВО
          България се подготвя да стане световен център на колоезденето с Giro d'Italia 2026

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          „Провеждането на Giro d’Italia 2026 в България ще даде на страната ни световна видимост пред милиони зрители по целия свят. Домакинството на големия старт и първите три етапа ще поставят България за цяла седмица в центъра на световната спортна и туристическа сцена.“

          Това подчерта премиерът Росен Желязков по време на срещата си в Рим с президента на RCS Media Group Урбано Кайро и изпълнителния директор на RCS Sport Паоло Белино. На срещата присъства и италианският министър на спорта Андреа Абоди.

          Премиерът заяви, че състезанието ще бъде витрина за красотата и постиженията на България, която ще бъде домакин на официалната церемония по откриването и първите етапи на легендарното колоездачно турне през 2026 г.

          България става домакин на Giro d’Italia 2026 (ВИДЕО) България става домакин на Giro d’Italia 2026 (ВИДЕО)

          Разговорите бяха фокусирани върху ключови организационни въпроси: логистика, инфраструктура, медийно отразяване и необходимата координация между българските институции и организаторите на състезанието. Премиерът Желязков потвърди пълната ангажираност на правителството за успешната подготовка на голямото спортно събитие.

          Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отбеляза, че Giro d’Italia 2026 ще вдъхнови младите хора по света да спортуват активно и да възприемат колоезденето като начин на живот.

          UCI отстрани президента и вицепрезидента на Българската федерация по колоездене за 2 години UCI отстрани президента и вицепрезидента на Българската федерация по колоездене за 2 години

          Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че домакинството ще постави България на картата на световния туризъм, представяйки уникалната българска природа и богата история пред милиони нови потенциални посетители.

          Giro d’Italia е едно от най-престижните колоездачни състезания в света, с над вековна традиция, излъчвано в около 200 държави — гаранция за огромна международна видимост и значителни икономически ползи за България.

          Инциденти

          Отново опасни нива на уран във вода в Първомайско и Раковско

          Десислава Димитрова -
          Отново са отчетени завишени стойности на уран в питейната вода на четири населени места от общините Първомай и Раковски.
          Политика

          Портних с първи коментар след обвинението на прокуратурата

          Пламена Ганева -
          Европейската прокуратура внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител Стоян Пасев и две длъжностни лица от Изпълнителна агенция...
          Икономика

          България поиска 3,2 млрд. евро от ЕС за модернизация на отбраната

          Десислава Димитрова -
          България е подала официално искане до ЕК за финансиране в размер на 3,2 млрд. евро по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“, предназначен за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

