България се подготвя да стане световен център на колоезденето с Giro d’Italia 2026

„Провеждането на Giro d’Italia 2026 в България ще даде на страната ни световна видимост пред милиони зрители по целия свят. Домакинството на големия старт и първите три етапа ще поставят България за цяла седмица в центъра на световната спортна и туристическа сцена.“

Това подчерта премиерът Росен Желязков по време на срещата си в Рим с президента на RCS Media Group Урбано Кайро и изпълнителния директор на RCS Sport Паоло Белино. На срещата присъства и италианският министър на спорта Андреа Абоди.

Премиерът заяви, че състезанието ще бъде витрина за красотата и постиженията на България, която ще бъде домакин на официалната церемония по откриването и първите етапи на легендарното колоездачно турне през 2026 г.

Разговорите бяха фокусирани върху ключови организационни въпроси: логистика, инфраструктура, медийно отразяване и необходимата координация между българските институции и организаторите на състезанието. Премиерът Желязков потвърди пълната ангажираност на правителството за успешната подготовка на голямото спортно събитие.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев отбеляза, че Giro d’Italia 2026 ще вдъхнови младите хора по света да спортуват активно и да възприемат колоезденето като начин на живот.

Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че домакинството ще постави България на картата на световния туризъм, представяйки уникалната българска природа и богата история пред милиони нови потенциални посетители.

Giro d’Italia е едно от най-престижните колоездачни състезания в света, с над вековна традиция, излъчвано в около 200 държави — гаранция за огромна международна видимост и значителни икономически ползи за България.