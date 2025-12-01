Българките отново №1: Световна титла в естетическата групова гимнастика

Националният отбор на България за жени триумфира със световната титла на първенството по естетическа групова гимнастика, което приключи в Самоков.

Съставът – Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева – бе безапелационен и за втори път в кариерата си завоюва злато, след успеха в Грац 2022. Отличието идва след още една голяма победа тази година – титлата от Европейското първенство в Унгария.

Така България печели втора световна титла в историята на спорта след 2003 г.

Възпитаничките на треньора Кристина Ташева събраха 58.700 точки – 29.250 в първия ден и 29.450 във финалния.

На второ място се класира Мадона (неутрален статут) с 56.800 точки, а третата позиция бе поделена между Минетит (Финландия) и Експресия с по 56.650 точки.

Отборът на Академик завърши седми, делейки позицията с японския JWCPE AGG Team, като двата тима постигнаха 52.850 точки.

На състезанието присъства и старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова.

Бронз за България и при девойките

Националният тим на България за девойки спечели бронзов медал. Съставът – Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова – събра 54.650 точки (27.500 вчера и 27.150 днес).

Златото спечели Мадона Джуниър (неутрален статут) с 56.300, а среброто – Минетит Джуниър (Финландия) с 55.550.

Академик Джуниър се класира седми с 52.750 точки.

В отборното класиране България е втора при девойките и втора при жените – и в двата случая след Финландия.

Шампионатът в Самоков

Общо 77 тима при жените и девойките взеха участие в първенството, което завърши с ефектен галаспектакъл.

Следващото световно първенство ще се проведе през 2026 г. в Осака (Япония).