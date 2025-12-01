НА ЖИВО
      понеделник, 01.12.25
          „Българската Коледа" стартира своето 23-то издание под патронажа на президента

          Президентът Румен Радев ще даде начало на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

          Събитието ще се състои в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ в София. Кампанията, която се провежда под патронажа на президента, е насочена към здравето на българските деца.

          По време на инициативата ще бъдат представени резултатите от кампания 2024/2025 г.

          Българската Коледа“ и тази година се провежда под мотото „Дари надежда на дете в беда“ и има за цел да подпомогне деца с тежки хронични заболявания, увреждания и състояния, изискващи средства за диагностика, лечение, рехабилитация, както и логопедична и психологична терапия.

          Даренията в рамките на 22-рото издание на инициативата „Българската Коледа“ достигнаха над 2 890 000 лева след проведения благотворителен концерт, припомня БТА.

