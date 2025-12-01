„Тази вечер варненци излязоха, за да искат справедливост“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев в обръщение към гражданите, събрали се на протест пред сградата на Общината. Демонстрацията започна първоначално пред Областната администрация, след което множеството премина в шествие по централните улици на града, за да достигне до сградата на местната власт, предаде БТА.

- Реклама -

Градоначалникът направи емоционален коментар относно последните събития около неговата личност. „През последните пет месеца в ареста издържах заради всички вас“, сподели Коцев. Той акцентира върху пробуждането на гражданското общество и осъзнаването, че хората имат силата да избират свободата си. „Ако не бяхте вие през тези пет месеца, може би нямаше да съм на свобода в момента. Благодаря ви“, допълни кметът.

Коцев посочи като конкретна причина за недоволството тази вечер държавния проектобюджет за 2026 г. По думите му, вместо да осигури справедливо разпределение на ресурсите, финансовата рамка е провокирала гнева на всички – „работодатели, работещи, всички българи“. Той настоя за прекратяване на практиката държавните органи да се ползват за репресия. „Тази вечер искаме справедливост, както и това институциите да не се използват като бухалки“, заяви варненският кмет.

Според Благомир Коцев събитията от последните пет месеца ще поставят началото на нова страница за развитието на Варна и цяла България. Той изрази мнение, че демокрацията в страната е била задушена през последните години и е настъпил моментът гражданите да си я върнат.