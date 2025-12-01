НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Благомир Коцев пред протестиращите във Варна: Тази вечер искаме справедливост

          0
          71
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          „Тази вечер варненци излязоха, за да искат справедливост“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев в обръщение към гражданите, събрали се на протест пред сградата на Общината. Демонстрацията започна първоначално пред Областната администрация, след което множеството премина в шествие по централните улици на града, за да достигне до сградата на местната власт, предаде БТА.

          - Реклама -

          Градоначалникът направи емоционален коментар относно последните събития около неговата личност. „През последните пет месеца в ареста издържах заради всички вас“, сподели Коцев. Той акцентира върху пробуждането на гражданското общество и осъзнаването, че хората имат силата да избират свободата си. „Ако не бяхте вие през тези пет месеца, може би нямаше да съм на свобода в момента. Благодаря ви“, допълни кметът.

          Коцев посочи като конкретна причина за недоволството тази вечер държавния проектобюджет за 2026 г. По думите му, вместо да осигури справедливо разпределение на ресурсите, финансовата рамка е провокирала гнева на всички – „работодатели, работещи, всички българи“. Той настоя за прекратяване на практиката държавните органи да се ползват за репресия. „Тази вечер искаме справедливост, както и това институциите да не се използват като бухалки“, заяви варненският кмет.

          Според Благомир Коцев събитията от последните пет месеца ще поставят началото на нова страница за развитието на Варна и цяла България. Той изрази мнение, че демокрацията в страната е била задушена през последните години и е настъпил моментът гражданите да си я върнат.

          „Тази вечер варненци излязоха, за да искат справедливост“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев в обръщение към гражданите, събрали се на протест пред сградата на Общината. Демонстрацията започна първоначално пред Областната администрация, след което множеството премина в шествие по централните улици на града, за да достигне до сградата на местната власт, предаде БТА.

          - Реклама -

          Градоначалникът направи емоционален коментар относно последните събития около неговата личност. „През последните пет месеца в ареста издържах заради всички вас“, сподели Коцев. Той акцентира върху пробуждането на гражданското общество и осъзнаването, че хората имат силата да избират свободата си. „Ако не бяхте вие през тези пет месеца, може би нямаше да съм на свобода в момента. Благодаря ви“, допълни кметът.

          Коцев посочи като конкретна причина за недоволството тази вечер държавния проектобюджет за 2026 г. По думите му, вместо да осигури справедливо разпределение на ресурсите, финансовата рамка е провокирала гнева на всички – „работодатели, работещи, всички българи“. Той настоя за прекратяване на практиката държавните органи да се ползват за репресия. „Тази вечер искаме справедливост, както и това институциите да не се използват като бухалки“, заяви варненският кмет.

          Според Благомир Коцев събитията от последните пет месеца ще поставят началото на нова страница за развитието на Варна и цяла България. Той изрази мнение, че демокрацията в страната е била задушена през последните години и е настъпил моментът гражданите да си я върнат.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Напрежение във Велико Търново: Протестиращи срещу Бюджет 2026 пробиха полицейския кордон

          Екип Евроком -
          Хиляди недоволни граждани излязоха на улиците във Велико Търново, за да изразят несъгласието си с Бюджет 2026. Ситуацията ескалира, след като демонстрантите пробиха полицейския...
          Общество

          Ескалация на напрежението: Димки, бомбички и провокации белязаха протестите срещу Бюджет 2026

          Екип Евроком -
          Протестните действия срещу Бюджет 2026 във Варна и София прераснаха в напрежение и открити сблъсъци. Според очевидци, провокатори са опитали да радикализират недоволството на...
          Общество

          Поколението Z ще довърши това, което ние започнахме през 90-те

          Екип Евроком -
          Десетки хиляди граждани са изпълнили центъра на София, като шествието се простира от Царската градина до булевард „Мария Луиза“. По думите на Александър Кошничаров,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions