      понеделник, 01.12.25
          Война

          Боец от ВСУ: Украинската армия няма да се съгласи да се изтегли от Донбас дори при мирен договор

          Руски удар. Украински войници
          Руски удар. Украински войници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Малко е вероятно да бъде реализиран успешен отвод на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Донбас в рамките на евентуален мирен договор с Русия. Това мнение изрази Виталий Пясецки, старшина от 93-та отделна механизирана бригада „Стоход“, в ефира на Ранок.LIVE.

          „Не знам как би могло да се постигне това. Първо, териториалната цялост е залегнала в Конституцията. А за да се отстъпи каквато и да е територия, би бил необходим референдум. От военна гледна точка никой разумен войник не би се съгласил на подобна отстъпка. По чисто прагматични причини. Първо, нашите другари загинаха и се бориха за тази територия. Второ, това би било плацдарм за врага“, посочи Пясецки.

          Той отбеляза, че повечето военни вярват, че Русия няма да спре дотук. Москва може да спре войната, но няма да я сложи на пауза завинаги.

          „Това ще позволи на врага да се доближи до ключови градове в Донбас и Харковска област – като Изюм, който вече беше окупиран, или Павлоград, и някои други малки градове и села, които ще бъдат унищожени, защото ще бъдат много по-близо до фронтовата линия. Не мисля, че е правилният ход е дори да се обсъжда отстъпването на тези градове. Това включва Краматорск, Славянск и много други градове. Да, много хора са напуснали там сега и индустрията не функционира. Но това са наши градове и нашите хора живеят там“, добави Пясецки.

