НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Ботев Пловдив: Клубът не участва в каквито и да е политически прояви

          "Всеки наш привърженик е преди всичко гражданин на Република България и има пълното право да изразява своите лични граждански позиции. Но това са негови индивидуални решения" - заявиха от клуба

          0
          4
          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ботев Пд категорично се разграничи от „разпространяваните внушение за участие от фенове на отбора в днешните организирани протести“. „Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви“, написаха в декларация от ръководството на „жълто-черните“.

          - Реклама -

          Ето какво пише в нея:

          „ДЕКЛАРАЦИЯ
          от ПФК БОТЕВ ПЛОВДИВ

          Относно: Разпространяваните внушения за участие на фенове на Ботев в днешните организирани протести

          В последните дни се тиражират откровени лъжи от определени среди, че привърженици на ПФК Ботев Пловдив участват организирано в протести и че клубът по някакъв начин стои зад подобни действия.

          Категорично заявяваме:
          Името на ПФК Ботев не трябва и няма да бъде намесвано в подобни долни инсинуации.
          Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви.

          Всеки наш привърженик е преди всичко гражданин на Република България и има пълното право да изразява своите лични граждански позиции. Но това са негови индивидуални решения, които не бива да бъдат представяни като позиция на клуба.

          Апелираме към всички наши фенове да не се поддават на манипулации, идващи от маргинализирани групи и групировки, които целят да злоупотребят с името на Ботев и да го въвлекат в политически конфликти.
          Не позволявайте името на Ботев да бъде очерняно или използвано за чужди интереси.

          Мирът и спокойствието в държавата са приоритет за всички български граждани.
          Призоваваме още веднъж: не забърквайте клуба в политически интриги.

          ПФК Ботев Пловдив винаги е призовавал към толерантност, уважение и единство – както между феновете, така и в обществото.

          Само Ботев!“. 

          Ботев Пд категорично се разграничи от „разпространяваните внушение за участие от фенове на отбора в днешните организирани протести“. „Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви“, написаха в декларация от ръководството на „жълто-черните“.

          - Реклама -

          Ето какво пише в нея:

          „ДЕКЛАРАЦИЯ
          от ПФК БОТЕВ ПЛОВДИВ

          Относно: Разпространяваните внушения за участие на фенове на Ботев в днешните организирани протести

          В последните дни се тиражират откровени лъжи от определени среди, че привърженици на ПФК Ботев Пловдив участват организирано в протести и че клубът по някакъв начин стои зад подобни действия.

          Категорично заявяваме:
          Името на ПФК Ботев не трябва и няма да бъде намесвано в подобни долни инсинуации.
          Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви.

          Всеки наш привърженик е преди всичко гражданин на Република България и има пълното право да изразява своите лични граждански позиции. Но това са негови индивидуални решения, които не бива да бъдат представяни като позиция на клуба.

          Апелираме към всички наши фенове да не се поддават на манипулации, идващи от маргинализирани групи и групировки, които целят да злоупотребят с името на Ботев и да го въвлекат в политически конфликти.
          Не позволявайте името на Ботев да бъде очерняно или използвано за чужди интереси.

          Мирът и спокойствието в държавата са приоритет за всички български граждани.
          Призоваваме още веднъж: не забърквайте клуба в политически интриги.

          ПФК Ботев Пловдив винаги е призовавал към толерантност, уважение и единство – както между феновете, така и в обществото.

          Само Ботев!“. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Отбелязваме Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН

          Никола Павлов -
          На 1 декември светът отбелязва Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН – ден, посветен на информираността, превенцията и подкрепата за хората, живеещи с вируса....
          Политика

          Кремъл потвърди: Путин и Уиткоф се срещат тази седмица

          Дамяна Караджова -
          Дмитрий Песков уточни, че срещата ще се състои през втората половина на деня
          Правосъдие

          Прокуратурата разследва дипломата на Гонзо

          Никола Павлов -
          Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнал за използване на предполагаем фалшив официален документ, свързан с дипломата за средно образование на настоящия...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions